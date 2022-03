L’eterna rivalitat entre els caus i els esplais es va esvair, ahir, a Manresa. La celebració del Dia del Lleure al carrer, organitzada pel Grup Amics del Lleure i recuperada després de dos anys per la pandèmia, va aplegar uns 600 infants per diverses places de la ciutat.

Cada plaça agrupava canalla d’una edat diferent. Per exemple, els més grans (entre 14 i 16 anys) eren a la plaça Porxada i els més petits (entre 4 i 6) a la plaça Major. La resta, entre les de la Reforma, Europa i el parc de la Seu.

«És un dia important perquè els infants coneixen altra canalla, fan nous vincles i surten de la seva zona de confort». Ho deia Anna Lorente, monitora de l’esplai Safa.

A banda d’aquest esplai, també hi havia els de Can Cristu, Vic-Remei, Merlot i Minuatx. Pel que fa als caus, hi van participar l’Antoni Gaudí, el Cavall Bernat i el Cardenal Lluch.

A quarts de 7 de la tarda, el grup Batrakes de Manresa va passar per totes les places per recollir els grups fins que, finalment, es van trobar tots a la plaça Major, on els esperava un concert de Jaume Barri.