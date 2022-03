El segon trimestre de l’any passat l’Ajuntament de Manresa pagava a 40 dies de mitjana les factures dels proveïdors i el tercer, a 52. No sembla gaire diferència fins que es constata que això va significar passar del millor al pitjor període mitjà en tot el 2018, 2019, 2020 i tres quartes parts del 2021.

Així, si entre els mesos d’abril i juny l’informe de tresoreria reflectia el termini més curt en tot aquest temps, l’informe de juliol a setembre va fer el contrari.

Des del 2018 fins aquell moment cap informe de tresoreria havia deixat constància d’un període de pagament tan llarg: 52 dies.

Per trobar el segon pitjor registre cal remuntar-se als 50 dies de termini mitjà de pagament del tercer trimestre del 2020.

Arran de la crisi provocada per la covid-19, l’Ajuntament va prendre la mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. El tercer trimestre de l’any passat, el termini mitjà de pagament des de l’aprovació de les factures o certificacions va ser de 16 dies, però el termini mitjà de tramitació de les factures va ser de 36 dies, per sobre dels 30 dies màxims establert a la Llei de contactes del sector públic i, per sobre de la mitjana dels trimestres anteriors, que se situava al voltant de 28-30 dies.

De la suma del termini mitjà de tramitació (36 dies) més el termini mitjà de pagament (16 dies), resulta el termini mitjà de pagament de 52 dies.

Més de 8 milions d’euros

Durant el tercer trimestre de l’any passat es van pagar 2.661 factures o certificacions d’obra per un import total de 8.253.173,33 euros.

D’aquestes, 780 factures per un import d’1.362.135,49 euros fora del període legal de pagament, que representa un percentatge del 16,5% del total quant a import i, el 29% del total quant a nombre de factures.

En relació amb aquestes 780 factures pagades fora del període legal de pagament, hi ha 632 de l’empresa subministradora de l’energia i gas, que presenta una factura per a cada comptador, el que provoca que es tramitin un gran nombre de factures per un concepte de despesa.

Si es fa el càlcul de les factures pagades fora del període legal de pagament, agrupant com a una única factura totes les presentades per l’empresa subministradora de llum i gas en un dia, el nombre de factures pagades fora del període legal passaria a ser de 165, el que representa el 6,2% del total de factures pagades durant el trimestre.