Després de 2 anys de pandèmia a Manresa hi ha hagut 25.131 casos de covid-19 confirmats i el Bages s’acosta als 60.000, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Malgrat aquestes voluminoses xifres, la situació és de baixada generalitzada d’indicadors, que s’han mantingut les darreres setmanes alineats o per sota de la mitjana catalana.

Ahir, mentre que a Catalunya el risc de rebrot era de 566, la velocitat de transmissió de l’epidèmia era de 0,95 i la incidència acumulada a 14 i a 7 dies de 619 i 291, respectivament, a Manresa el risc de rebrot era de 479, la velocitat de contagi de 0,96 i la incidència acumulada a 14 i a 7 dies de 491 i 226.

La desescalada d’afectació quedava plasmada en el fet que la setmana del 23 de febrer a l’1 de març el nombre de casos confirmats per PCR o test d’antígens va ser de 218, la setmana següent de 212, i la darrera analitzada de 181.

Aquesta situació de menys de dos-cents casos confirmats de coronavirus en una setmana contrasta amb els 2.500 que es van arribar a comptabilitzar en els pitjors moments de la sisena onada a la ciutat, a finals de gener.

Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que, durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que havia passat en altres fases, i a hores d’ara es continua mantenint amb valors pròxims a la mitjana catalana.

D’altra banda no es pot obviar que els darrers recomptes setmanals de dades als centres hospitalaris de la ciutat han continuat mostrant xifres terribles d’afectació mortal de l’epidèmia, malgrat el context de reducció en el nombre d’ingressats.

Això s’explica perquè hi ha pacients que portaven molt temps ingressats sense que s’aconseguís una millora del seu estat de salut.

Els darrers quatre morts a la Fundació Althaia van elevar a 115 la xifra de víctimes de la sisena onada als centres assistencials de la ciutat.

Des de mitjan novembre fins ara s’ha passat de 465 a 580 persones mortes per l’epidèmia als centres assistencials, de les quals 407 a Althaia i 173 a Sant Andreu.

Nivell alt de contagis al Solsonès

Els efectes del Carnaval de Solsona es continuen notant a la comarca amb un nivell de contagis molt alt.

El Carnaval de Solsona va tenir lloc entre el 24 de febrer i el 2 de març.

Després d’encapçalar el rànquing comarcal de risc de rebrot de l’epidèmia, ahir el Solsonès era la quarta comarca catalana que el tenia més alt, 1.645 punts, per sota dels 1.792 del Pallars Sobirà, els 1.675 de la Terra Alta i els 1.650 de la Conca de Barberà.

Aquesta situació queda reflectida en les xifres de casos confirmats per PCR o test d’antígens les tres darreres setmanes.

Així, si entre el 23 de febrer i l’1 de març es van comptabilitzar 85 nous casos, la setmana següent la xifra va pujar espectacularment fins a 238 i la darrera setmana analitzada, del 9 al 15 de març, la quantitat va baixar fins a 125, però encara es manté per sobre de la mitjana.

Si a Manresa el nombre acumulat de casos confirmats per PCR o test d’antígens era de 25.131, al conjunt del Bages era de 59.057; a l’Anoia, 38.632; al Berguedà, 12.444; al Solsonès, 4.782; al Moianès, 4.613; a la Cerdanya, 5.305, i a l’Alt Urgell, 6.111.