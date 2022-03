La instal·lació elèctrica del camp de futbol municipal de Les Cots de Manresa ha tingut tres avaries durant l’últim mes. La darrera es va detectar dimarts passat i, a hores d’ara, encara no s’ha arranjat. La falta de diligència de la regidoria d’Esports a l’hora de solucionar aquesta última incidència ha causat malestar entre els directius, tècnics i jugadors del CF la Font dels Capellans, una de les entitats que, amb l’ONG Diapo, ha vivificat, des del 2019, un camp que va arribar a estar en desús.

Salvador Olmedo, president del club, relata que «dimarts, quan els entrenadors van voler obrir els llums del camp, van constatar que dues de les torres elèctriques, les més properes als vestidors, no s’encenien». Aproximadament un mes enrere ja s’havia produït una incidència semblant. «Aleshores, les torres que no funcionaven van ser les dues més allunyades de l’accés a les instal·lacions», detalla el president. «Després d’informar de l’avaria als responsables del manteniment del municipal de Les Cots», prossegueix, «aquella primera incidència es va solucionar amb celeritat. Havíem de jugar un partit endarrerit entre setmana. L’Ajuntament va fer, primer, un arranjament provisional per tal que es pogués jugar el partit en qüestió i, després, es va resoldre la problemàtica». Però aquesta vegada no ha estat així i, sis dies després, les dues torres afectades continuen sense funcionar. El CF la Font dels Capellans va haver de suspendre totes les sessions preparatòries dels tres conjunts que aplega (el primer equip, que milita a Quarta Catalana; el conjunt juvenil, que juga a Segona Divisió, i la formació de veterans). Toni Massegú, regidor d’Esports, assenyala que «el secretari del club, Edu Beltran, em va informar de la situació durant la disputa del Torneig per Ucraïna. Habitualment, aquest tipus d’incidències les gestionen i les resolen els professionals de la secció d’Esports. Tampoc no sabia que s’havien produït altres avaries. En tot cas, em comprometo a resoldre aquesta problemàtica entre dilluns i dimarts».

Entre les dues incidències a les torres d’il·luminació, n’hi va haver una altra que va afectar el vestidor que utilitzen els tres equips del CF la Font dels Capellans. Olmedo remarca que «aquesta contingència també es va resoldre amb diligència».

Les reiterades avaries en la instal·lació elèctrica del municipal de les Cots i l’escassa potència dels obsolets focus del camp de futbol preocupen els dirigents de l’entitat. El secretari, Edu Beltran, resumeix les demandes del club. «Som conscients que la instal·lació de gespa artificial és un projecte a mitjà termini, però, abans, per mantenir l’activitat, s’hauria d’arranjar o substituir la instal·lació elèctrica i dotar el camp de llums tipus LED. A més, s’han de reemplaçar les xarxes de protecció que hi ha rere les dues porteries». A hores d’ara, uns 300 jugadors del CF la Font dels Capellans i de l’ONG Diapo s’entrenen cada setmana a Les Cots.

Toni Massegú comparteix la inquietud d’Olmedo i Beltrán. «Sens dubte, hem de solucionar la problemàtica actual i esbrinar la causa de la reiteració d’avaries a la instal·lació elèctrica». «D’altra banda, ja hem encarregat l’estudi per saber el cost de la instal·lació de gespa artificial al camp de Les Cots», assenyala.