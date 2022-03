Demà es presentarà a Manresa l’informe «Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana», dins l’àmbit del Pacte Nacional per la Llengua. L’acte serà a la sala d’actes de la FUB2 (avinguda de les Bases de Manresa, 3) a les 7 de la tarda a càrrec del secretari de Política Lingüística, F. Xavier Vila Moreno, i de l’acadèmic de l’informe sobre la situació de la llengua, Miquel Àngel Pradilla.

El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte de país impulsat pel Govern de la Generalitat. El tret de sortida ha estat la publicació, el febrer, de l’informe acadèmic que es presentarà demà a Manresa, i durant aquest mes s’ha iniciat la fase informativa que dona peu al debat públic i que es vertebra a partir de sessions de presentació territorials. En aquestes sessions s’explicarà el diagnòstic sobre el català que conté l’informe acadèmic i s’exposaran les principals línies i objectius tant del Pacte Nacional per la Llengua com els detalls del procés participatiu.