Entitats de Manresa i comarca, entre les quals hi ha Arran, han convocat per dijous a les 7 de la tarda amb sortida de la Ben Plantada una manifestació amb el lema «Contra l’encariment de la vida: assenyalem els culpables». Volen «aturar l’encariment insostenible que afecta als preus de la gasolina, del gas, de la llum o de bona part dels aliments, tot productes bàsics per cobrir les necessitats de la classe treballadora». Alerten que «no només s’ha produït les últimes setmanes arran de la guerra a Ucraïna, sinó que és una tendència que ja dura des de l’inici de la pandèmia».

Afirmen que, entre gener de 2021 i el març de 2022, el preu de la gasolina ha passat d’1,47 a 2 € per litre; el preu actual del gas és un 355% més alt respecte el preu mitjà de 2021; i el preu de la llum marca màxims històrics respecte al preu de gener de 2021: el 8 de març, 544,98 € el megawatt per hora -un 51,37% més respecte al preu màxim de 2021-.