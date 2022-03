El barri del Poble Nou de Manresa ha tornat a gaudir aquest cap de setmana de la seva festa major, que se celebra per Sant Josep i que, malgrat la pluja que ahir va fer la guitza algunes estones, ha abocat els veïns al carrer després de les dues edicions de parèntesi sense actes a causa de la pandèmia.

Dissabte ja es van dur a terme les activitats pròpies de la diada, i ahir es va posar el colofó a un programa complet, que durant el matí es va acompanyar de les parades del mercat d’artesans i comerciants. Abans ja havia tingut lloc la tradicional botifarrada popular i altres propostes distribuïdes entre el carrer de Sant Josep i la plaça de Mossèn Vidal. Més tard, aquest espai va acollir una de les activitats més esperades i concorregudes, és on es va fer el final de festa de la 32a Trobada de gegants, amb una desena de colles. El president de l’Associació de Veïns, Valentí Serra, va aprofitar l’acte per fer una crida a nous portadors de gegants «o algunes colles no podran sortir». Una demanda a la qual s’hi va sumar l’alcalde, Marc Aloy, convidat a l’acte.