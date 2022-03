Junts per Manresa ha estrenat aquest matí el local del partit a la vegueria de la Catalunya Central -també n'hi ha un a Vic- per anunciar la convocatòria de primàries per escollir l'alcaldable a Manresa de cara a les properes eleccions municipals, que tindran lloc el maig de l'any vinent. De moment, tal com va avançar aquest diari, ja se sap que l'exregidor Ramon Bacardit presenta candidatura.

Toni Massegú, cap de Junts al Bages, ha explicat que la direcció executiva nacional, a proposta de la comissió territorial del partit a Manresa, va convocar ahir eleccions primàries. Ho ha celebrat perquè "ho havíem reclamat ja feia uns dies. A més a més, compleix un mandat del reglament electoral del nostre partit, que és que totes les ciutats de més de 50.000 habitants han de passar per un procés de primàries". Ha remarcat que "és la primera vegada que veig que es fan primàries en unes municipals " i que "el repte és majúscul".

En la presentació de la convocatòria l'han acompanyat Lluïsa Tulleuda, cap del partit a Manresa i Eulàlia Sardà, com a responsable de política municipal i comarcal.

Ahir, tots els militants del partit van rebre un correu electrònic on se'ls informa de l'obertura d'aquest procés electoral. Fins dijous, tenen tres dies per presentar la seva candidatura, tant si son militants com si no ho són. Ho poden fer a través del correu electrònic primaries@junts.cat.

Divendres, dia 25 de març, quedaran nomenats els candidats i s'obrirà un procés fins al dia 30 de març per tal que puguin recollir els avals per concórrer a les primàries. Això és, un 20% de la militància al municipi, que Massegú ha situat en "aproximadament uns 12-13 avals". Ha puntualitzat que els militants podran avalar més d'un candidat.

El dia 30 de març es proclamaran els candidats reals i el dia 31 de març començarà la campanya electoral, fins al dia 6 d'abril. El 7 i 8 d'abril es faran les votacions telemàtiques, en les quals només podran participar els militants, i el dia 8 d'abril es proclamarà l'alcaldable de Junts a Manresa.

Un procés totalment nou

Massegú ha posat l'accent en el fet que celebrar unes primàries per triar el candidat és "nou. No ho ha fet, no només a la ciutat sinó pràcticament a tot Catalunya, cap partit, però no ens fan por les urnes, en cap cas". Hi ha afegit que, per tant, "qui decidirà qui és el candidat o la candidata de Manresa no serà la direcció del partit, la comarcal o la de vegueria, sinó realment els ciutadans". Ha garantit un procés "el màxim transparent possible i que qui s'hi vulgui presentar ho pugui fer". Quant al fet que s'hi puguin presentar militants i no militants, ha recalcat que "evidentment, entenc que ha de ser una persona propera a Junts" i que "el filtre gran és que tingui el 20% de la militància que li doni suport".

Ha expressat la voluntat que tenen de ser un "partit diferent en molts aspectes" d'ençà que van néixer, el juliol del 2020. "Ja ho vam demostrar a les eleccions al Parlament de Catalunya, on vam fer primàries per escollir la candidata, que en aquest cas va ser Laura Borràs. Vam fer primàries, també, per escollir, a la demarcació de Barcelona, els vuit primers de la llista complint la paritat, i ara seguim amb la mateixa filosofia".

El primer candidat: Ramon Bacardit

Regió7 va avançar el passat dia 3 d'aquest mes que l’arquitecte i exregidor d’Urbanisme i Mobilitat de Manresa, Ramon Bacardit, es perfila com l’alcaldable de Junts per Manresa de cara a les pròximes eleccions municipals. També que Junts tenia previst convocar primàries de forma imminent com així ha fet i que, segons havia pogut saber aquest diari, Bacardit ja havia començat a preparar la seva candidatura i a fer contactes per a promocionar-la.