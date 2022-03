En un món accelerat com el nostre, on el que preval és estar connectats les 24 hores del dia i la hiperactivitat ha esdevingut norma, sembla impossible que hi pugui haver grups d’infants i joves de primària i de secundària que dediquin temps a activitats d’autoconeixement i de mindfulness. És justament el que ofereix el projecte Lotus, nascut el 2016 dins de les accions lligades a Manresa 2022 de l’Ajuntament. Aquest curs, Lotus arribarà a més de 2.000 alumnes de cinc escoles i de tres instituts de la capital del Bages.

Una de les propostes del projecte és Lotus blau, amb què més de 300 alumnes de 6è de primària i de 4t d’ESO de cinc centres de primària (Les Bases, Flama, Espill, Muntanya del Drac i Vedruna) i un de secundària (Lluís de Peguera) treballaran la transformació personal amb activitats de gestió emocional i d’autoconeixement mentre recorren l’últim tram del Camí Ignasià entre Montserrat i Manresa. Ho faran del 21 de març a l’1 d’abril, coincidint amb els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa per aquest mateix camí, el 25 de març del 1522.

Les activitats de Lotus blau

Algunes activitats previstes al Lotus blau són: ‘La roda de la vida’, on infants i joves poden quantificar el seu grau de satisfacció en diferents aspectes de la vida per prendre’n consciència i aplicar els canvis necessaris en aquelles àrees on no se sentin bé. També es proposa reviure un moment memorable, especial i únic que s’hagi viscut al llarg de la vida, per aprofitar l’experiència per descobrir els valors que s’han viscut. Hi ha una activitat d’atenció a través del moviment que, amb un seguit de materials (com sacs de llavors i pals de fusta), proposa tot un seguit de jocs que requereixen als participants estar en plena atenció, fer una escolta activa i prendre consciència de grup. I, finalment, una activitat d’autoconeixement, en què es treballa el llenguatge corporal per saber com es manifesten determinades emocions a través del cos.

El projecte Lotus 2022, va néixer fa sis anys dins de les accions lligades a Manresa 2022, el programa que commemora els cinc segles de l’arribada de sant Ignasi, amb la intenció d’afavorir el procés de creixement personal i de transformació de les persones, valors vinculats a la figura de sant Ignasi, i per proporcionar eines a alumnes, mestres i famílies.

Es caracteritza, principalment, per ser una proposta laica, que enfoca l’espiritualitat des d’un vessant respectuós i integrador, i per ser vivencial, ja que proporciona als participants eines a través de pràctiques amb relació a la consciència corporal, tècniques de relaxació, d’atenció i de concentració; el mindfulness, i la gestió de conflictes amb comunicació no violenta, neurociència i ioga.

Inscripcions per al curs vinent

Els centres de primària i secundària de la ciutat (tant públics com concertats) interessats a participar al projecte Lotus durant el pròxim curs es poden posar en contacte amb el Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa a través de correu ensenyament@ajmanresa.cat o bé del telèfon 93 875 24 85. Cal indicar el nom del centre, l’equip impulsor del projecte, la persona de contacte (correu electrònic i telèfon) i els motius per voler participar en el projecte Lotus 2022.