El projecte de renaturalització al sector de l’antiga discoteca Pont Aeri no és una actuació aïllada ni en aquella zona ni al conjunt de l’àmbit del riu Cardener al seu pas pel terme de Manresa.

El març del 2020 es va acabar la passera sobre el riu Cardener que queda sota el viaducte de la carretera C-55.

Sis mesos després es va poder utilitzar un gual construït per travessar la riera de Rajadell sota el pont de Can Poc Oli, que connecta el camí del Riu i el de la riera de Rajadell. Totes dues actuacions al sector de Can Poc Oli.

Cal recordar que el passeig del Riu està connectat amb el camí del Riu a l’altura de l’inici de l’accés al barri de Sant Pau i que continua pel costat del Cardener passant pel costat de les fàbriques Blanca i Vermella. El Pla d’Actuació Municipal planteja accions per aconseguir una ciutat més verda transformant i millorant l’espai urbà, amb mesures per fer front a l’emergència climàtica i una mobilitat més sostenible, creant un gran parc fluvial al Cardener entre Sant Joan i la riera de Rajadell i consolidant l’Anella Verda com a espai natural, agrari i de lleure.

Pel que fa a la banda més propera al riu, l’objectiu és donar continuïtat i fer accessibles itineraris des del Pont Nou fins a al sector de can Poc Oli i des d’allà anar cap als Comtals o la serra de Montlleó, entre d’altres possibilitats.

Després de l’enderroc de la discoteca la Carpa del Riu es porta a terme una nova fase de millora del tram del passeig del Riu que va del pont de Sant Francesc fins a la rotonda del Mil·lenari.

També s’han aconseguit ajuts per obrir la ciutat al riu, oferir un servei de lloguer de bicicletes elèctriques, condicionar les rutes a nivell comarcal i crear seixanta places de primera categoria per autocaravanes al Congost.