Amb la consigna "Avui demà i sempre català a l'escola", unes quatre-centes persones s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Manresa contra la sentència del TSJC, que imposa que un 25 % de les classes es facin en castellà. De la Ben Plantada, la protesta ha avançat per la carretera de Vic i ha arribat fins a la plaça Major, on s'ha cremat una falla que simulava la decisió judicial.

A la crida hi han donat suport partits i col·lectius independentistes i s'hi han afegit professionals i estudiants que han assistit a la manifestació que s'ha dut a terme a Barcelona al migdia. L'hora d'inici era prevista per a les 7 del vespre, quan hi havia concentrades a la Bonavista un centenar llarg de persones, però ha tardat en arrencar i s'hi ha anat sumant més gent.

Durant el recorregut, ha encapçalat la manifestació una pancarta amb els lemes "La seva sentència, la nostra lluita" i "Sense català no hi ha escola". S'han cridat consignes com "Educació pública i en català" i la Policia Local ha anat desviant el trànsit.

A les 8, la marxa ha arribat davant de l'Ajuntament de Manresa, on s'ha fet la lectura d'un comunicat i s'ha cremat una falla que representava la sentència del TSJC.

Un 10% dels professors han secundat la vaga

La regió central ha estat on el seguiment de la vaga de professors ha estat més elevat aquest matí. Segons les dades comunicades pels centres educatius de la Catalunya Central a les 12 del migdia, feien vaga el 10,31% dels docents dels centres públics. Pel que fa al seguiment en els centres concertats, la incidència de la vaga era del 7,08% del professorat. En el conjunt de Catalunya, la protesta ha tingut un seguiment del 6,49% entre el personal dels centres públics i del 4,21% en el cas del concertats.

Talls a la C-55, la C-25 i la carretera de Vic a primera hora

La protesta fora de les aules ha començat ben d'hora al matí. Sota el lema "La seva sentència, la nostra lluita: sense català no hi ha escola", cap a les 9, una protesta ha causat retencions de fins a dos quilòmetres a la C-25 en direcció a Girona. Posteriorment la marxa s'ha dirigit a la C-55, al tram que actua de ronda de Manresa, a l'alçada de les instal·lacions del Gimnàstic. D'allà, una vintena de persones han recorregut a peu l'autovia fins a l'alçada de la Pujada Roja i la circulació no s'ha reobert fins a les 10 del matí. La manifestació ha acabat davant la delegació d'Ensenyament de la capital bagenca, ubicada a la carretera de Vic. El trànsit ha quedat tallat entre Bonavista i Prat de la Riba. La Policia Local ha fet desviacions de trànsit per evitar col·lapsar el centre de la ciutat.