Ahir no hi havia cap ingressat per covid-19 a la Unitat de Cures Intensives de la Fundació Althaia de Manresa. Això passava després de quatre mesos i mig amb presència constant del virus.

És un altre símptoma que la sisena onada de l’epidèmia es desinfla, malgrat que continua el terrible degoteig de pèrdua de vides humanes.

Duran la darrera setmana, quatre persones més han perdut la vida a Althaia a causa de l’epidèmia. Això passa mentre disminueix indiscutiblement el nombre d’ingressats i de nous positius.

L’explicació al gran nombre de vides humanes perdudes per la covid-19 als centres assistencials de Manresa -19 en quatre setmanes- mentre el nombre de pacients ingressats es redueix dràsticament és que hi ha persones que fa molt temps que es troben hospitalitzades sense que hagi estat possible revertir l’afectació que el virus els provoca. Fins ara han mort als centres assistencials de Manresa 584 persones, de les quals 411 a Althaia i 173 a Sant Andreu. En aquest darrer centre assistencial, l’última víctima mortal es va comunicar el 8 de març. Als centres assistencials de Manresa han mort 19 persones per covid-19 durant les darreres quatre setmanes, divuit a Althaia i una a Sant Andreu.

La xifra d’ingressats era ahir de 16 persones, de les quals 9 a Althaia i 7 a Sant Andreu. Fa set setmanes consecutives que es redueix el nombre d’hospitalitzats, que l’1 de febrer era de 122. Amb 16 ingressats cap dels quals a l’UCI hi ha esperances fonamentades que l’afectació de l’epidèmia es continuï reduint.

D’altra banda, cal recordar que no és el primer cop que Althaia no té ningú a l’UCI per covid.

Des de l’inici de l’epidèmia, aquesta seria la cinquena vegada.

L’últim període en que no hi va haver cap pacient a UCI va ser la passada tardor, del 26 d’octubre al 4 de novembre.

Hi va haver tres períodes més sense persones ingressades a la unitat de cures intensives per covid-19: dos l’estiu del 2020 i un l’estiu del 2021.

Tal i com mostra el gràfic que il·lustra aquesta informació, aquests períodes coincideixen amb les reduccions més importants del nombre d’hospitalitzats que s’han produït entre la primera i la segona onada, entre la tercera i la quarta, entre la quarta i la cinquena i, ara, quan acaba la sisena onada.