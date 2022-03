Ahir va tenir lloc a Manresa la presentació de l’informe «Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana», inclòs en el Pacte Nacional per la Llengua. El document el va presentar Miquel Àngel Pradilla, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i coordinador de l’informe al costat d’Isidor Marí. Tot i que va dir que l’informe intenta equilibrar les febleses i fortaleses del català i la preocupació amb l’autoestima, va donar, sobretot, exemples de la marginalitat que viu en massa àmbits.

No va poder assistir a l’acte, que pràcticament va omplir la sala d’actes de la FUB2, el secretari de Política Lingüística, F. Xavier Vila, per qüestions d’agenda. En el seu lloc, hi va ser Marta Xirinachs, sotsdirectora general de Política Lingüística. Els va acompanyar Francesc Serra, director territorial del Departament de Cultura a la Catalunya Central.

Van donar la benvinguda als assistents Natàlia Garriga, consellera de Cultura, mitjançant la projecció d’un vídeo, que va afirmar que «la llengua és una prioritat per al Govern», i la regidora de Cultura, Anna Crespo, ja in situ, que va dir que, a l’hora de treballar per la llengua, «a Manresa trobareu molts aliats» i va celebrar que «s’agafi el bou per les banyes» per millorar-ne la situació amb el Pacte Nacional per a Llengua.

Com Crespo, Pradilla també va utilitzar una frase feta, «ens haurem de lligar bé les espardenyes», per il·lustrar la feinada que caldrà dur a terme per treure el català de la «situació de crisi en què es troba». Hi va afegir que és una tasca que caldrà fer «des de dalt i des de baix». A partir d’aquí va resumir el contingut de l’informe.

Va esmentar que, com ja va passar entre els anys 1950 i 1975, en què Catalunya va rebre 1,5 milions de persones arribades d’altres contrades d’Espanya, les darreres dues dècades també s’ha produït un canvi demogràfic de la mateixa magnitud que ha multiplicat l’heterogeneïtat de les llengües que es parlen al país que, lògicament, és una riquesa però que, alhora, ha tensionat de manera especial el català,

Va recordar que només un terç de la població l’utilitza com a llengua inicial i que només per a una mica més d’un terç és la llengua amb la qual s’identifiquen.

Va esmentar que «el veritable problema és en els usos» i que, en aquest cas, un dels factors que hi ha tingut a veure és la «submissió lingüística» de molts catalanoparlants. Per exemple, el costum d’adreçar-se en castellà per defecte a una persona nouvinguda.

El model educatiu: clau

Quant l’oficialitat del català a la Unió Europea, l’acadèmic va afirmar que «és clau que hi puguem ser». Va destacar la «involució jurídica» pel que fa a la llengua en l’àmbit de la justícia i, en l’educatiu, que justament aquests dies té els docents revoltats, entre d’altres temes, per la sentència del 25%, va assegurar categòric que «l’hem d’encertar en el model educatiu». Talment com succeeix a la societat, va esmentar la multiplicitat de llengües que hi ha a les aules, «on hi ha un treballa colossal» per fer en relació al català. Va defensar «un model únic», sense separació a raó de l’idioma.

En el món socioeconòmic va retreure «un relaxament a l’hora de valorar els coneixements del català», per exemple, «en la selecció de personal». També en va constatar el poc reconeixement en l’àmbit sociosanitari.

Pel que fa a la llengua als mitjans de comunicació i a les indústries culturals del segle XXI, va incidir en la marginalitat del català en «la societat plataforma» i, igualment, a l’àmbit digital.

«Estrès sociolingüístic»

Ho va resumir com havia començat. Reconeixent que «la llengua està tensionada» que hi ha «un estrès sociolingüístic» i que, per tant, s’han de prendre «decisions polítiques per portar-la a la normalitat». Una normalitat, va dir, «a la qual no renunciarem».