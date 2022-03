Manresa apagarà dissabte l’enllumenat ornamental de la Basílica de la Seu, el Santuari de la Cova i la façana del consistori. Un any més, l’acció es porta a terme per donar suport a la iniciativa que es fa a escala mundial promoguda pel World Wide Fund for Nature (WWF), anomenada “L’Hora del Planeta”. L’apagada es farà entre 2/4 de nou i 2/4 de deu del vespre.

Es tracta d’una acció que implica milions de persones, ciutats, empreses i organitzacions cíviques de tot el món, que apaguen els llums dels seus edificis i monuments el mateix dia i a la mateixa hora, per demostrar un suport global a la lluita contra el canvi climàtic.

A Catalunya, desenes de poblacions deixaran els seus edificis i monuments més emblemàtics a les fosques per donar suport a la iniciativa. Aquesta acció té com a objectiu principal conscienciar a la societat de prendre mesures contra el canvi climàtic i les emissions contaminants, així com la necessitat d’estalviar energia i reduir la contaminació lumínica, evitant que augmenti la temperatura del planeta produint danys irreversibles a l’economia i a la salut.

L'Hora del Planeta 2022 té lloc en un moment especialment important. Una aliança de governs i organitzacions, entre elles WWF, estan demanant una major ambició i una acció urgent per aturar i revertir la pèrdua de la naturalesa per al 2030. Només unes setmanes després de l'Hora del Planeta 2022, els líders mundials es reuniran a la COP15 del Conveni de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica per decidir sobre un nou pla d'acció global per a la naturalesa per a la pròxima dècada.

Després de molts anys de treball a tot el món, la transició ecològica està en marxa, governs, ciutats, empreses i la ciutadania es mobilitzen i milers d'iniciatives a favor de la natura i el clima s'estan produint. Es necessita més ambició i més rapidesa, ja que el canvi climàtic i la pèrdua de naturalesa combinats posen en perill la nostra qualitat de vida i la de les generacions futures.