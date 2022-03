Manresa ha estat aquest dijous escenari d'una nova manifestació. Era convocada per Arran contra l'encariment de la vida. Encapçala la protesta, que ha reunit una seixantena de persones, una pancarta amb el lema "Ells més rics, nosaltres més pobres. Aturem l'encariment de la vida". També s'ha demanat la nacionalització de l'energia.

La marxa ha començat passades les 7 de la tarda a la Ben Plantada i s'ha dirigit a la plaça de Sant Domènec, on s'ha llegit un manifest i s'ha desconvocat la manifestació. Al manifest asseguren que l'orígen real de l'actual situació no és la guerra a Ucraïna, sinó "un sistema capitalista i patriarcal basat en l'enriquiment d'unss pocs empobrint a molts".

Durant el recorregut s'han pogut escotar lemes com "que la crisi la paguin els rics" o bé "la seva riquesa és la nostra pobresa". També han enganxar adhesius a façanes de bancs, immobiliàries o a l'edifici dels sindicats on s'hi podia llegir "culpables d'arruïnar-nos per fer-se més rics".

La Policia Local ha anat desviant el trànsit a mesura que avançava la manifestació.