La xarxa de sanejament de Manresa arrossega un problema que periòdicament torna a primer pla. El col·lector que transporta les aigües fecals i de pluja cap a la depuradora pateix un coll d’ampolla a l’alçada del torrent de Sant Pau que el fa sobreeixir quan plou amb una certa intensitat.

Aquest problema fa anys que dura i s’ha intentat solucionar, però la complexitat de la intervenció no ho ha fet possible, i continua pendent.

Les darreres pluges han fet sobreeixir, un cop més, el col·lector i la imatge de les aigües brutes barrejades amb preservatius, compreses i tovalloletes que es llancen al vàter incorrectament més les deixalles que van a parar a la xarxa de sanejament mitjançant els embornals dels carrers s’ha tornat a repetir.

Sota Sant Pau, al costat de les fàbriques Blanca i Vermella, el col·lector general té minvada la seva capacitat i es genera un coll d’ampolla que el fa sobreeixir.

Es tracta d’un problema detectat fa anys i resta pendent poder executar l’obra que el solucioni.

Les aigües brutes que s’alliberen haurien d’anar a parar a la depuradora per rebre el tractament necessari abans de ser abocades al riu. Quan el col·lector arriba a l’alçada de Sant Pau ja porta una càrrega prèvia important i arriba un moment en què el tub no té més capacitat i han d’actuar els sobreeixidors.

Un altre tema és que a la xarxa de sanejament van a parar deixalles que mai haurien d’entrar a un vàter ni a un embornal sinó que haurien de seguir l’itinerari marcat per a les deixalles domèstiques.

Que hi vagin a parar aigües fecals i deixalles directament al riu suposa una càrrega que encara és més perjudicial quan fa temps que no plou i els embornals acaben engolint molta brutícia acumulada. D’altra banda, quan això passa el riu també acostuma a portar més cabal, precisament, per l’aigua de pluja rebuda.