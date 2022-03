La Gala del Premi Simeó Selga, que se celebrarà diumenge 3 d’abril, donarà el tret de sortida a una campanya solidària impulsada pel Rotary Club de Manresa-Bages i l’Associació Amics de la Unesco de Manresa que, sota el lema #NensiNenesxlaPau, és en benefici de les persones desplaçades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’objectiu és aconseguir recursos econòmics que es destinaran als projectes d’acollida de refugiats que hi ha al Bages.

El dia de la gala es posaran a la venda unes samarretes que s’han dissenyat expressament per a aquesta campanya. Porten estampada una il·lustració obra d’Eduard Sisquella en què s’hi veuen infants i joves escrivint la paraula pau. De moment, es posaran 400 samarretes a la venda. La intenció és, més endavant, establir una col·laboració amb les escoles de la ciutat ja que l’objectiu és també conscienciar i sensibilitzar els infants i joves sobre la pau.

Torna la gala

Després d’un parèntesi obligat de dos anys a causa de la pandèmia, el Rotary Club de Manresa-Bages torna a celebrar la Gala del Premi Simeó Selga, que enguany arriba a la tercera edició amb l’espectacle "Cançons de pel·lícula", que tindrà de protagonista la música de cinema i l’humor i que s’ha creat expressament per a l’ocasió.

L’entitat ha apostat per dos músics del territori de gran prestigi com són Mireia Pintó, mezzosoprano amb una intensa carrera operística, i Manel Camp, pianista i compositor especialista en música moderna i jazz, que actuaran plegats per oferir un atractiu programa dedicat a Broadway.

Els acompanyarà Ivan Labanda, artista multidisciplinari conegut sobretot per la seva participació en el programa de TV3 Polònia i en diversos espectacles musicals, que posarà el toc d’humor i també musical en la gala.

Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal o través de la pàgina web del Teatre Kursaal a un preu de 25 euros.

Compromís social

La tercera Gala del Premi Simeó Selga continua amb una clara vocació benèfica i de compromís social. En el decurs de l’esdeveniment es lliurarà el 20è Premi Simeó Selga a Bé Comú i La Codornella, cooperatives manresanes que han guanyat el guardó per al projecte Llums a l’ombra, proposta que vincula art, inclusió social i reciclatge al Centre Històric de Manresa.

El premi està dotat amb 6.000 euros, que es financen amb la col·laboració de diferents empreses i entitats i també els beneficis derivats de la gala, amb la qual es ret homenatge al pediatre i activista manresà Simeó Selga.

El Rotary Club de Manresa-Bages va apostar el 2019 per donar un nou format al Concert de Reis i celebrar la primera edició de la Gala Simeó Selga, que va ser tot un èxit i que per aquest motiu ha tingut continuïtat.