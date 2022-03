La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha anunciat que el Departament que dirigeix assumirà la coordinació institucional dels actes commemoratius dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Catalunya. Ciuró creu que és una "efemèride beneficiosa per Manresa, però també per a la projecció nacional i internacional de tot el país". El conjunt d'actes serviran per posar de relleu l'empremta d'Ignasi en el patrimoni català i en la promoció de la figura del religiós en relació amb la seva estada a Catalunya. La visita de Ciuró també ha servit per presentar la nova directora dels Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, uns serveis que per primer cop el Departament tindrà en aquestes comarques.

Tal com ha anunciat Ciuró, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, assumeix la programació i la gestió del programa del Govern per a la commemoració de l'efemèride, que aquest divendres 25 de març celebra els 500 anys de l'arribada d'Ignasi a la capital del Bages, on va fer-hi una estada d'11 mesos. En paraules de Ciuró, es tracta d'"una estada que el va marcar profundament, una estada que ha donat projecció nacional i internacional no només a la ciutat de Manresa, sinó també a Montserrat i a tota Catalunya".

Més enllà de la celebració manresana, els diferents actes i activitats de commemoració a nivell nacional poden arribar fins al 2023, any en què Ignasi surt de Manresa i arriba a Barcelona, i, si escau, fins al 2024, ja que es tracta de la segona estada del religiós a Catalunya. Es preveu una agenda d'activitats que abraci simposis i congressos específics, activitats lúdiques i familiars, rutes guiades representatives pels llocs més emblemàtics, exposicions o cicles de cinema.

La programació inclourà, entre d'altres, els tres llocs més emblemàtics de l'univers ignasià a Catalunya: el santuari de Montserrat i les ciutats de Barcelona i Manresa. Així mateix, també incidirà el conegut com a 'tram montserratí' del camí ignasià, que engloba les etapes entre Igualada -on Ignasi es vesteix de pelegrí-, passant per Montserrat, i acabant a Manresa, ciutat on es converteix.

Bàrbara Minoves, nova directora territorial de Justícia a la Catalunya Central

Bàrbara Minoves és la nova directora dels Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central, uns serveis que per primera vegada el Departament de Justícia tindrà a les comarques de la Catalunya Central. "Aquests nous serveis es desplegaran per dotar-los progressivament dels recursos necessaris que permetin donar un servei més proper als ciutadans, i per tant, més àgil i amb millors respostes", assegura el Departament de Justícia en un comunicat. Fins ara, la gerència de les Comarques de Barcelona havia assumit aquestes responsabilitats.

Partit judicial de Manresa

Manresa compta amb 13 òrgans judicials: 8 jutjats de primera instància i instrucció (un dels quals, amb funcions de registre civil), un jutjat específic de violència sobre la dona, 3 jutjats penals i 1 jutjat social. El partit judicial dona servei a una població de més de 190.000 habitants de 35 municipis, integrats en les comarques del Bages i el Moianès.

La nova oficina judicial a Manresa es començarà a implementar a partir del 2023. Es tracta d'un nou mètode de treball que agilitza la tasca diària dels jutjats a través de la digitalització dels tràmits i la interoperabilitat entre administracions, amb l'objectiu de reduir l'ús de paper i evitar al màxim de gestions als ciutadans i operadors jurídics, informa Justícia en un comunicat. "Afavorirà el servei, l’atenció i beneficiarà l’agilitat de la justícia", ha resumit Ciuró.