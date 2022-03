L’alumnat de l’institut Guillem Catà coneix de prop la guerra d’Ucraïna

L’Institut Guillem Catà de Manresa ha reprès els seus projectes Erasmus+ com és el de Europe Takes a Breath. Un grup format per sis nois i noies de 3r d’ESO i dos professors acompanyants han passat una setmana a Skopje, capital de Macedònia del Nord. Allà han treballat conjuntament amb alumnes locals i d’altres països com Polònia, de manera presencial, i alumnes de Grècia i Itàlia de manera virtual.

Aquesta experiència els ha permès prendre més consciència sobre la importància de cuidar el medi ambient. L’alumnat han atès varies xerrades i presentacions que els han servit per realitzar activitats cooperatives de conscienciació sobre la contaminació i l’escalfament global. Tanmateix, és important remarcar l’intercanvi cultural i d’experiències que aquest projecte ha suposat a tots els participants. Han pogut gaudir d’una experiència immersiva amb altres joves de la seva edat i han compartit inquietuds i proposat solucions a la problemàtica mediambiental actual. Alhora, hi havia un altre tema que tots tenien present, la guerra d’Ucraïna. Els alumnes van percebre la presència de militars macedonis realitzant maniobres a diferents llocs de la capital, ja fos dins d’aquesta o a les zones més muntanyoses. A més, a diari, hi havia moviment d’helicòpters sobrevolant la ciutat. Alhora, compartir una setmana amb docents i alumnes de Polònia, els va permetre conèixer la situació del conflicte des del seu punt de vista, ja que el seu país limita amb Ucraïna.