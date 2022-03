L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha estat inclòs en la llista dels cent millors hospitals d’Espanya que acaba de publicar la revista nord-americana Newsweek amb el títol World’s Best Hospitals 2022. Des de la Fundació Althaia valoren aquesta distinció com "un reconeixement a la tasca dels professionals, que han fet un esforç sense precedents per compaginar l’atenció habitual amb la que ha generat la covid-19".

Des de Sant Joan de Déu també destaquen que Newsweek ha posat en valor "la capacitat de la institució de transformació i innovació per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia tot oferint una atenció de màxima qualitat al pacient i, a la vegada, impulsar l’activitat de recerca". El centre manresà és dels pocs hospitals catalans de referència que és en el rànquing i els que hi són tenen major envergadura. El Departament de Salut classifica els hospitals de Catalunya en 7 nivells, en funció de la seva estructura. L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa està inclòs en el nivell 5, de referència B, junt amb 6 hospitals més. El nivell 6 serien els hospitals d’alta complexitat i el 7 els monogràfics. En el rànquing de Newsweek, només apareixen dos dels set centres de nivell 5 que hi ha a Catalunya: Sant Joan de Déu de Manresa i l’Hospital del Mar de Barcelona. La revista nord-americana ha reconegut, per quarta vegada, els millors centres sanitaris del món. En aquesta ocasió, el rànquing inclou 2.200 hospitals de 27 països, entre els quals Espanya. El rànquing s’ha elaborat a partir de les enquestes a professionals del sector, dels resultats dels indicadors de satisfacció dels pacients i de l’anàlisi dels principals indicadors de resultats en diferents processos d’atenció sanitària que es realitzen als hospitals. S’ha posat especial èmfasi en l’activitat de recerca, els projectes d’innovació, la comunicació i l’atracció de talent. L’objectiu de l’estudi és fer una comparació entre centres hospitalaris d’arreu del món per esperonar els centres sanitaris a seguir millorant i progressant.