Tal com era previst, a partir de dilluns, dia 28 de març, per accedir a la zona d’esbarjo per a gossos del passatge Dante caldrà fer servir un dispositiu (semblant a un clauer) que ha estat remès a totes les persones que tenen gossos censats a menys d’un quilòmetre de recorregut d’aquell espai.

Des de l’entrada en funcionament de la zona, al gener, s’ha permès l’accés lliure per tal que les persones usuàries el coneguessin i agafessin l’hàbit d’ús, però, un cop transcorregut aquest període de temps i distribuïts els dispositius, semblants a un clauer, que permeten l’obertura de la porta, és previst que dilluns vinent es programi el pany per tal de limitar l’entrada d’aquells animals que no compleixen totes les condicions administratives. Un altre avantatge de la posada en marxa d’aquest mecanisme és que permetrà limitar les hores de funcionament a les regulades per al mateix espai (de 7 del matí a 10 del vespre), de manera que es minimitzin les possibles molèsties al veïnat més proper. Per altra banda, l’ús del dispositiu permetrà fer un seguiment de l’ús de la zona d’esbarjo que facilitarà la seva valoració i, si s’escau, millora. El clauer es pot demanar per internet Tot i que, en principi, el dispositiu d’obertura ha estat ja distribuït a totes les persones que tenen gossos censats a menys d’un quilòmetre de distància de la zona d’esbarjo, les persones que no l’hagin rebut o aquelles que visquin en altres indrets, però que, per les seves circumstàncies personals, tinguin previsió de fer-ne ús, podran sol·licitar el seu dispositiu. Per fer-ho, només caldrà que facin la sol·licitud mitjançant la pàgina web municipal i facilitin el número del document d’identificació de la persona propietària de l’animal i el del microxip del gos. Amb això, rebran al domicili el dispositiu d’obertura mitjançant correu postal.