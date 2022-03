L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, on hi ha el Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports i el Servei de Drets Socials. Les entitats i associacions de la ciutat que hi vulguin optar han de fer una sol·licitud dins el termini establert a cadascuna de les convocatòries.

D’una banda, el termini per sol·licitar les subvencions d’Ensenyament, Cultura i Esports acaba el proper 8 d’abril. En concret, les subvencions d’ensenyament tenen per objecte la promoció de les activitats extraescolars a l'educació secundària i el suport a l'educació especial a l'ensenyament obligatori, a través d'activitats i accions que duguin a terme a Manresa en el transcurs de l'exercici 2022, o del curs escolar 2021-2022.

tenen per objecte la promoció de les activitats extraescolars a l'educació secundària i el suport a l'educació especial a l'ensenyament obligatori, a través d'activitats i accions que duguin a terme a Manresa en el transcurs de l'exercici 2022, o del curs escolar 2021-2022. A Cultura , les subvencions inclouran projectes i activitats de promoció i difusió cultural, i orientats a la millora organitzativa i gestió estratègica d’associacions culturals.

, les subvencions inclouran projectes i activitats de promoció i difusió cultural, i orientats a la millora organitzativa i gestió estratègica d’associacions culturals. Pel que fa a les subvencions d’Esports, hi poden optar clubs esportius, entitats i associacions esportives; agrupacions esportives, i fundacions o seccions esportives d'entitats privades sense ànim de lucre. D’altra banda, el termini per concórrer a les subvencions de Serveis Socials, Salut Pública, Persones Grans, Dona i Diversitat afectiva, sexual i de gènere, àmbits inclosos dins del Servei de Drets Socials, acaba el proper 30 d’abril. Les subvencions en l’àmbit de Serveis Socials tenen per objecte el foment d’activitats o programes de tipus assistencial, de tractament social o de promoció de la inclusió social, dedicades a l’atenció de persones o grups en situació de risc social o de patir-ne, o que presenten algun tipus de problemàtica social. També les activitats i programes que promoguin la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones.

tenen per objecte el foment d’activitats o programes de tipus assistencial, de tractament social o de promoció de la inclusió social, dedicades a l’atenció de persones o grups en situació de risc social o de patir-ne, o que presenten algun tipus de problemàtica social. També les activitats i programes que promoguin la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones. El programa de Salut Pública per objecte el foment d’activitats relacionades amb la salut pública, orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut.

per objecte el foment d’activitats relacionades amb la salut pública, orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut. El de Persones Grans subvencionarà projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran.

subvencionarà projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran. Pel que fa al Programa per la Igualtat Efectiva de les Dones , l’objecte de la convocatòria són els projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

, l’objecte de la convocatòria són els projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Quant a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la convocatòria té per objecte el foment de projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i l’eradicació de la LGTBIfòbia, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques d’igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals. Barris i acció comunitària D’altra banda, el termini per presentar-se a la convocatòria de subvencions del programa Barris i Acció Comunitària és el 15 de maig. Té per objecte els projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d'interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris de Manresa. Per últim, per presentar-se a les subvencions en l’àmbit de Cooperació, hi ha temps per fer-ho fins al 15 de juliol. Hi poden concórrer entitats que presentin projectes cooperació internacional per al desenvolupament. Per conèixer amb detall els requisits i la documentació específica per poder fer la sol·licitud, cal llegir amb atenció les bases específiques i la convocatòria de cadascun dels programes. Aquesta informació la trobareu en aquest enllaç.