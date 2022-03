L’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia; el regidor de Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki el Bachir, i el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué, van presidir ahir a la tarda la primera recepció institucional de les entitats de nova ciutadania, que va comptar amb representants de prop d’una trentena d’associacions. Actualment, el consistori ja oferia espais per poder trobar-se amb aquestes entitats —com el Programa de Ciutadania, el Consell Municipal, o a través de reunions amb el regidor— però l’acte d'ahir va servir per fer una aproximació més institucional entre l’Ajuntament i les associacions, i també per reflectir la diversitat de la ciutat.

Durant l’acte, que va tenir lloc al Saló de Sessions, els membres de les associacions van fer una breu presentació de les entitats de les quals formen part, explicant les motivacions i la tasca que realitzen, tant a Manresa com als seus països d’origen, on mantenen els vincles. Per escrit, també van plantejar dubtes i van fer arribar preguntes als representants municipals, que han van prendre el compromís de respondre-les en els propers dies i en properes trobades.

En l’actualitat, a Manresa hi ha més d’una trentena d’entitats associatives organitzades i en funcionament, que agrupen persones amb vincles culturals i d’origen, amb interessos comuns, i a la recerca d’espais de sociabilitat i de suport mutu. La majoria d’associacions (21) reuneixen ciutadans provinents de països africans (de l’Àfrica subsahariana i del Magrib) i, la resta, de països llatinoamericans, la Xina, Romania i Síria. Algunes entitats son específicament de dones.

L’Ajuntament de Manresa, a través del Programa de Ciutadania, dona suport a l’autoorganització d’aquest tipus d’associacions, que són sobretot de tipus cultural, però també de tipus religiós-espiritual (musulmans, cristians ortodoxes, cristians evangèlics...), ja que aquest fet suposa un important enriquiment del teixit associatiu, convivencial i participatiu a la ciutat, i afavoreix l’opció per la interculturalitat.

Moltes entitats duen a terme activitats diverses, com ara classes de llengua pròpia; activitats formatives i de promoció de la dona; activitats adreçades a infants; celebracions comunitàries en dates significatives; grups de dansa tradicional; activitats esportives; recollida de fons per fer front a situacions d’emergència de membres o familiars de la comunitat; projectes de cooperació amb el lloc d’origen (ja sigui recollint fons o el suport de programes i subvencions municipals), etc. Cal afegir-hi la col·laboració i el treball en xarxa que fan en l’àmbit de ciutat, tant amb la resta d’entitats com amb les administracions (per exemple, amb la Festa Intercultural d’Estiu).

Manresans de 115 nacionalitats diferents

A la ciutat, hi ha manresans i manresanes de 115 nacionalitats diferents, la qual cosa mostra la diversitat multicultural de Manresa. A data del 30 de juny del 2021, la població amb nacionalitat estrangera era de 14.969 persones, un 19% de la població total de la ciutat. Les nacionalitats principals són del Marroc, Romania, Hondures, Xina, Colòmbia, Senegal i Veneçuela. A més a més, hi ha 5.140 persones nascudes a l’estranger que ja han obtingut la nacionalitat espanyola.

En finalitzar l’acte d’ahir es va entregar a cada representant una bossa de Manresa 2022, que contenia un programa i diari de la commemoració, la carpeta de Manresans Il·lustres i un bolígraf de record de la commemoració.