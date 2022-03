El març de fa un any Regio7 va publicar que les quatre clarisses caputxines que queden al convent del carrer de Talamanca de Manresa persistien en la idea de cedir el convent a la ciutat per tal que quan elles no hi siguin no quedi buit o es converteixi en un negoci lucratiu. Amb aquesta intenció, van iniciar tractes amb l’Ajuntament, per una banda, i amb el grup Inspiració 2022, per l’altra. Mentre que amb el consistori les converses continuen però encara no hi ha res concretat, amb el grup Inspiració 2022, a començament d’any van arribar a un acord de col·laboració pel qual els cedeixen alguns dels espais del convent per fer-hi activitats.

Un nou centre de silenci

Com explica la germana Pilar Lumbreras a Regió7, en una banda de l’hort del convent, que gestiona Càritas, Inspiració 2022 ja hi ha fet un jardí zen i també els han cedit algunes sales per portar-hi a terme activitats. Inspiració 2022 l’integren un grup divers de persones que s’han encarregat de vetllar pel que consideren el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració de la transformació espiritual que va viure Ignasi de Loiola a la ciutat fa cinc-cents anys. Ho han fet amb un seguit d’activitats englobades en el nom de Travessa cap al 2022, que celebra a partir d’avui un simposi de tres dies. Així mateix, coven la idea de crear a Manresa un centre dedicat al silenci i a l’espiritualitat que acollirà el convent del carrer de Talamanca.

Actualment, les quatre caputxines -Teresa Caballero, Pilar Lumbreras, Victòria Mayas i Aina Mateu- són ateses pel Servei d’Atenció a Domicili, que complementen amb una noia que paguen elles directament perquè la seva salut és delicada i necessiten ajuda. La germana Pilar encara fa catequesi a un grup d’infants.

En l’acord de cessió a l’Ajuntament del convent, quan es faci, volen que hi consti el grup Inspiració 2022, de manera que hi pugui continuar realitzant les seves activitats. En les converses amb l’Ajuntament, que encara no ha concretat el projecte que hi pensa dur a terme, les germanes tenen l’assessorament de l’advocat Fernando Muñoz, que és el lletrat de la seva federació. Lumbreras explica que l’Ajuntament els va deixar molt clar des del primer dia que no té diners per invertir a la casa. Ha destacat, alhora la bona sintonia amb l’alcalde Marc Aloy. També diu que el seu advocat està satisfet amb les converses que han mantingut fins el moment.

Fa saber, d’altra banda, que per part de la federació s’ha posat damunt la taula la possibilitat que la cessió a la ciutat a través de l’Ajuntament sigui temporal però que elles, les últimes caputxines que hi viuen, no en volen sentir a parlar i que no pensen renunciar a la idea que la que va ser la casa de la fundadora de l’orde de les caputxines, la mare Serafina (Àngela Margarida i Prat ), sigui una cessió sense caducitat, sempre i quan els usos que es donin al convent siguin culturals o assistencials.

Si cal, no descarten demanar la intervenció del Papa per tal que es compleixi la seva voluntat.

El primer intent fallit

És la segona vegada que les caputxines fan el pas per garantir un futur sense elles del convent lligat a Manresa. Ja ho van fer el 2014 quan van anunciar la cessió del convent, una finca de 4.500 m2, 1.800 dels quals construïts, a la Fundació Sant Andreu Salut per tal que hi fes una residència d’ancians en situació de dependència, alhora que s’asseguraven que la fundació tingués cura d’elles fins als seus últims dies. El que semblava un pla rodó, però, va topar amb l’Església. El bisbe de Vic no hi va donar el seu vistiplau i, alhora, va ser nomenat per la Santa Seu comissari pontifici del convent, que el convertia en el màxim responsable. El 2018 va expulsar Sant Andreu de les dependències que hi havia ocupat. La comunitat de les caputxines és present a Manresa des de l’any 1538.