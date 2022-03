La por a anar sola pel carrer durant la nit és el que ha impulsat Ariadna Arrufat, una anoienca de 29 anys, a formar-se en un taller a Manresa per saber com reaccionar davant d’una agressió. «M’he apuntat perquè quan vaig sola em sento desprotegida. Va bé tenir eines per sentir-me més segura pensant que puc fer-hi alguna cosa», afirma. Regió7 ha assistit a una de les classes d’autodefensa femenina que cursa Arrufat i que ofereix, en aquest cas, el gimnàs Esport7 .

Entitats privades i públiques aposten cada cop més per dur a terme aquestes formacions de poques hores de durada dirigides a persones que, generalment, no poden seguir un curs més extens. Sovint, es fan exclusivament per a dones i, fins i tot, per a algunes franges d’edat concretes.

Empeses pel context actual

Tenir nocions bàsiques de defensa personal ajuda les dones que s’hi apunten a dissipar els seus temors. «És crucial saber com he de reaccionar per si alguna vegada ho necessito», diu Mònica Velasco, una santjoanenca de 40 anys que va participar en el taller a Manresa. Ho va fer acompanyada d’una amiga, la Vanessa González, també de 40 anys, que afirma que les agressions amb més ressò al Bages dels últims mesos han sigut un element decisiu per participar en el taller. «Tenint en compte el context actual, vaig pensar que un curs de defensa personal pot fer-me sentir més tranquil·la quan vaig sola».

Durant el taller, les participants posen en pràctica eines claus per fugir d’un atac. «Les dones, en general, no tenen tanta força i no són tan agressives en les respostes com els homes. Elles han d’utilitzar altres capacitats, que són les que treballem durant les formacions», explica Marcel del Rio, un dels instructors del taller. Conèixer les instruccions per fer front a una situació de perill pot ajudar-les a sortir-ne més fàcilment.

Haver fet un taller no marca la diferència davant un atac o agressió, però sí que permet detectar l’amenaça amb més facilitat i actuar amb prevenció. «És important que l’atac no sigui una sorpresa i que l’assaltada tingui una reacció intel·ligent i intuïtiva. Davant una amenaça ha d’actuar el cervell i aconseguir això és el que intentem fer als tallers», explica del Rio. En aquest sentit, detalla que una actuació coherent pot fer que l’agressor abandoni la seva comesa. «Quan veuen que la víctima es resisteix, generalment, canvien de persona. Busquen la via fàcil», puntualitza del Rio.

Entre les píndoles que es donen, conèixer la normativa que empara una persona que es defensa davant un atac és un dels elements que més han sorprès les dones preguntades per aquest diari. És el cas de Tamara Jiménez, que habitualment fa boxa i explica que el marc legal és un dels aspectes que més útils ha trobat del curs. «És interessant conèixer què es pot fer i què no», diu .

La capital de la inseguretat

Entre exercicis, durant els cursos, siguin exclusius per a dones o no, hi ha temps per parlar sobre les preocupacions de qui hi assisteix. El context, proper i distés, convida a fer-ho. Un dels més repetits té a veure amb les sensacions que desperta la capital del Bages. «Moltes persones diuen que Manresa és la capital de la inseguretat», detalla l’instructor de defensa personal. Una de les usuàries del curs de defensa personal femenina, Vanessa González, secunda aquesta afirmació. «Em sento indefensa quan vaig sola durant la nit a Manresa», sentencia. Entre tots els escenaris, el que més incertesa genera en el cas concret de les dones són els robatoris, explica del Rio. Per això, el darrer curs de l’Esport7 s’ha centrat a millorar les tècniques de defensa davant aquesta situació.