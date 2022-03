De dia, el passeig de Pere III és una de les artèries amb més vida i moviment de Manresa. De nit, però, és un dels carrers que les manresanes perceben com a més insegurs, segons l’enquesta feta per Regió7 a 100 dones, i que també assenyalen el carrer del Cós, el carrer de Sobrerroca i la Baixada dels Drets.

Quinze de les enquestades afirmen que no eviten cap carrer; 26 consideren una zona poc segura tot el Barri Antic; i 17, el barri de les Escodines. Quan se’ls ha demanat que concretessin, el passeig de Pere III, el Sobrerroca, el Cós i la Baixada dels Drets han estat els més citats. Tots quatre vials encapçalen en igual proporció una llista d’espais evitats per les dones que no queda curta, amb gairebé una cinquantena de carrers i places assenyalats. La il·luminació i la presència de determinades persones són les principals causes de preocupació, i aquesta incrementa de nit.

«Quan parlem de la sensació d’inseguretat i de la por que senten les dones a l’espai públic, s’ha de tenir en compte que aquesta por no és infundada, sinó que és una expressió més de les desigualtats de gènere que pateixen les dones», assenyala Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI.

Poques denúncies

Regió7 ha demanat a l’Ajuntament si en aquests carrers que les dones eviten hi ha més denúncies d’assalts, agressions i robatoris que en d’altres. Joan Calmet Piqué, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, apunta que «els assetjaments verbals es denuncien molt poc (o gens), i per això les estadístiques no poden ser concloents pel que fa a carrers o barris on es produeixen». També, que «les dades delinqüencials no sempre coincideixen amb la percepció de carrers o barris més o menys segurs», ja que hi ha carrers on no hi ha cap incidència delictiva, però la percepció és una altra, sovint a causa de factors ambientals com és la lluminositat, o per causes purament conjunturals, com és la presència de determinades persones en actituds incíviques i a determinades hores.

El Passeig és un dels carrers que més eviten les dones, sobretot de nit. «La gent que hi transita no genera confiança, especialment els grups de joves que hi ha asseguts davant del Casino», diu una de les manresanes consultades, que també fa notar que les notícies sobre robatoris i assalts que han aparegut a la premsa també l’han condicionat.

El carrer de Sobrerroca també és a dalt de tot de la llista. Una noia que plega de la feina tard en aquest carrer confessa que està «preocupada» i assegura que s’ha comprat un esprai de pebre. No és l’única de les enquestades que en porta a sobre «per si de cas» i com a element dissuasiu davant un possible atac.

Por a la plaça de la Reforma

Una altra, ja no passa per la plaça de la Reforma. Allà, diu, «sempre hi ha gent que et xiula i crida coses», i revela que, un dia, «mentre pujava les escales, un home va intentar robar-me el telèfon de les mans, jo el vaig agafar fort i, en no poder, es va girar i va marxar tan tranquil». A partir d’aleshores va canviar la seva ruta i ja no agafa el tren. No és l’única, una segona enquestada confessa que, tot i que li aniria millor anar en tren, agafa l’autobús ja que prefereix «matinar abans que passar per allà». En aquesta plaça, els veïns han presentat una instància en la qual expressen el seu malestar per la presència de persones que generen mal ambient a la zona.

Més. «La plaça de Gispert és horrible; la gent borratxa et diu de tot», exemplifica una de les enquestades. «No vull que m’atraquin o m’assaltin», confessa una altra, que afegeix que a la plaça de Catalunya no s’atreveix a passar-hi sola de nit. «No facis això o allò, modifica horaris, ves acompanyada. No ha de ser així; la responsabilitat és del que assetja», reivindica la regidora de Feminismes i LGTBI.