Manresa Jove ha engegat una campanya participativa entre el jovent de la ciutat per recollir idees d’activitats per a la programació del proper Estiu Jove. Fins aquesta setmana s’han recollit propostes als instituts de la ciutat i en altres espais freqüentats per joves i adolescents. Properament, del 4 al 8 d’abril, les propostes se sotmetran a votació.