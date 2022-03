Coincidint amb el dia que Ignasi López de Loiola va arribar a Manresa ara fa 500 anys (vegeu el Regió7 d’aquest divendres), ahir es va dur a terme la sessió inaugural del simposi «Diàlegs per a la transformació», una iniciativa del grup Inspiració 2022 que pretén sacsejar i fer reflexionar la ciutadania sobre transformacions personals i col·lectives per un bé comú. Com la que va viure Ignasi de Loiola, que encara no era sant i es buscava a si mateix, durant la seva estada a la ciutat.

La inauguració va ser a càrrec del jesuïta, antropòleg i teòleg Xavier Melloni, que va assegurar que Manresa està cridada a ser una ciutat iniciàtica en els processos de transformació espirituals. «Té la simbologia adequada. Té una cova, símbol de recés i silenci; un cim, Montserrat, que dona perspectiva i representaria la paraula; i un riu, que és fluïdesa».

El simposi se celebrarà durant tot el cap de setmana al teatre Conservatori. Melloni hi va pronunciar ahir al vespre la ponència «L’arribada d’un pelegrí fa 500 anys i avui». Va afirmar que «no fem un acte nostàlgic per recordar el passat, sinó de present i futur».

Una trobada accidental

La sessió va començar en silenci, que no és el mateix que mutisme, va remarcar Melloni. En un escenari sobri, amb sis cadires de vímet, espelmes a terra i una imatge de la Séquia, va afirmar que l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa no entrava en els seus plans. Va ser una trobada accidental, però la ciutat es va convertir en un «lloc sagrat» perquè hi va experimentar «una ruptura, una transformació» que és «passar del jo capturat per l’ego a veure obertament i nítidament la realitat».

Melloni va explicar que a Manresa, anant cap a Terra Santa, encara no s’havia alliberat de si mateix, fins al punt que va pensar a suïcidar-se. Fins que «la innocència d’un cadell» va fer que es rendís, «que no és el mateix que claudicar. Es va aturar, perquè si no ens aturem no veiem res, i va veure les coses d’una nova manera. Va tenir una comprensió integral de la realitat, que tot està lligat amb tot». Va quedar ferit de llum», va reblar Melloni.

L’acte el va obrir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Va qualificar sant Ignasi com un dels pensadors més influents de la història, i va fer una crida a la transformació individual i col·lectiva de la ciutadania per fer una ciutat «més justa, cohesionada, solidària, sostenible i acollidora». També va desitjar que «el silenci sigui un clam a favor de la pau i contra totes les guerres».

Els ponents del simposi

L’acte es va cloure amb la presentació dels ponents que participaran en el simposi avui i demà. Es tracta de l’activista britànic d’origen indi Satish Kumar; el psicòleg Jorge N. Ferrer; i la química, teòloga i mestra zen Berta Meneses. Tots ells van pujar dalt l’escenari que ocuparan a partir d’avui (vegeu desglossat).

Un cop es va acabar la sessió inaugural hi va haver una caminada conscient com les que el grup Inspiració 2022 ha organitzat el darrer any per diferents punts de la ciutat. Ahir es va arribar fins al Pou de Llum, al sector de la Balconada, passant abans per la capella del Rapte, a la plaça de Sant Ignasi.

La clausura del simposi «Diàlegs per a la transformació» se celebrarà demà a les 6 de la tarda a l’església del santuari de la Cova. Ho farà amb música. Hi haurà un concert del pianista Josep Colom, que interpretarà Música callada de Frederic Mompou.

Convidats a reflexionar, el cap de setmana Els «Diàlegs per a la transformació» continuaran avui amb dues sessions. La primera, a partir de 2/4 de 10 del matí, comptarà amb la presència de l’activista britànic d’origen indi Satish Kumar. Parlarà del «Vincle sagrat amb la terra». Després hi haurà un diàleg en el qual hi participarà el mateix Kumar i també Ton Armengol, de l’Escola Agrària; Jaume Torras, de Meandre; Alba Gros, de l’Era, i Ramon Serra. A la tarda, a 2/4 de 5, hi intervindrà el psicòleg Jorge N. Ferrer, que pronunciarà la ponència «Espiritualitat encarnada: una visió integral de l’ésser humà i de la seva transformació». Hi haurà un diàleg entre Ferrer; Rosa de Paz, del Consell de Solidaritat; Marc Bernadich, de la FUB, i Natxo Tarrés. L’última sessió se celebrarà demà a 2/4 de 10 del matí. La química, teòloga, religiosa i mestra zen Berta Meneses parlarà de «Recerques contemporànies del transcendent». Hi haurà un diàleg entre Meneses; Joan Villaplana, del grup Inspiració 2022; i Eva Torres, del Grup de Diàleg Interreligiós. Totes les sessions se celebraran al teatre Conservatori de Manresa.