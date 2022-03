A partir de dilluns per accedir a la zona d’esbarjo per a gossos del passatge Dante caldrà utilitzar el dispositiu enviat per l’Ajuntament a les persones amb gossos censats a menys d’un quilòmetre de recorregut d’aquell espai. Les que no l’hagin rebut i les que visquin en altres indrets però vulguin utilitzar l’espai el poden demanar a www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1179