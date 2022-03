Manresa rebrà 219.265 euros per a serveis de cura d’infants i adolescents.

Amb el programa TempsxCures el Govern de la Generalitat es corresponsabilitza per primera vegada de les cures d’infants i adolescents d’entre 0 i 14 anys, i proporciona finançament per a casals en períodes no lectius, serveis puntuals de cura en equipaments, espais d’acollida a les escoles fora de l’horari escolar, colònies, campaments, ludoteques o serveis puntuals de cura a domicili, entre altres.

Prioritza la prestació de serveis per a famílies monoparentals, dones en situació de violència masclista, dones en situació d’atur de llarga durada, dones de més de 52 anys, dones migrades i famílies amb responsabilitats afegides de cura.

El programa TempsxCures disposa d’un finançament de més de 20 milions d’euros fins a finals del 2022 per a tot el territori català. D’aquests diners, 1.143.461 euros aniran a parar a poblacions de la Catalunya Central.

TempsxCures avança en la garantia del dret a les cures com a dret universal i, a la vegada, impulsa el dret a tenir temps, un temps alliberat no només per a la inserció laboral, sinó també per a la participació social i política, la formació o l’oci. S’articula al voltant d’un triple objectiu: augmentar el nombre de serveis de cures, augmentar el nombre de professionals que s’hi dediquen i augmentar el nombre d’espais habilitats per a les cures.

Els fons es vehicularan a través d’ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i consells comarcals, que en cada cas decidiran quins són els serveis que s’adapten millor a les necessitats de la població. TempsxCures s’ha dissenyat amb una perspectiva d’equitat territorial.