Dues vegades es va haver d’aturar el concert que Albert Pla protagonitzava divendres al teatre Kursaal. Primer, per un espectador que va tenir un mareig i que va haver de ser assistit per personal sanitari. Una estona més tard, però, es va produir un segon incident. Un altre espectador, que seia a l’amfiteatre, va cridar insistentment, es va aixecar i es va enfrontar al públic i al cantant. Els intents del personal de la sala per aturar-lo no van ser suficients i es va requerir la presència de la Policia. La presència dels uniformats encara va esverar més aquesta persona, que es negava a abandonar el recinte i es va agafar a la barana. Els agents el van haver de reduir per fer-lo fora. Un dels agents, en l’intent de detenir l’espectador, que havia pagat l’entrada, va patir lesions en un canell. El detingut també va causar desperfectes en el cotxe on finalment van poder-lo introduir.