La cursa infantil adaptada de Manresa tindrà lloc dissabte 2 d'abril al Passeig Pere III, a partir de dos quarts de 10 del matí, davant de la biblioteca del Casino, equipament que col·labora en l'organització. Avui ha estat presentada en roda de premsa pel regidor d'Esports de l'Ajuntament, Toni Massegú Calveras; per la directora de l'escola Jeroni de Moragas d'AMPANS, Alba Cortina Serra, i per la mare d'un dels infants que ja s'ha inscrit a la cursa, Natàlia Ripollet Escudero.

L'objectiu de la cursa, promoguda per AMPANS a iniciativa de diverses crides a les xarxes socials de pares de fills amb discapacitat, és la promoció de l'esport i la sensibilització social envers les dificultats que encara cal superar per adaptar esdeveniments populars i facilitar la participació de les persones amb diversitat funcional.

La cursa, que té el suport Fundació "la Caixa", a través de CaixaBank, serà lineal i sense desnivell, amb distàncies de 20, 40 i 70 metres. Els nens i nenes i adolescents, participaran per edats, independentment de les seves capacitats o dels suports necessaris per a la seva participació. No serà competitiva i, en acabar, cada participant rebrà una samarreta commemorativa i una medalla. No hi haurà límit de temps per acabar el recorregut i en qualsevol moment es podrà abandonar la cursa.

La cursa facilitarà l'accessibilitat física i cognitiva, així com la possibilitat d'anticipació i estructuració de l'activitat. Hi haurà espais tranquils, lavabos adaptats i una meta sensorial perquè tots els nens i nenes puguin gaudir del moment especial de l'arribada.

Durant la roda de premsa, el regidor d'Esports, Toni Massegú, ha mostrat la satisfacció que la ciutat celebri aquesta cursa. "És bo que tota la societat visibilitzi que aquests infants també poden fer esport, com la resta de nens i nenes, en unes altres circumstàncies", ha expressat, alhora que ha manifestat que l'objectiu, a la llarga, és que "puguem tenir curses absolutament inclusives". Massegú ha convidat la ciutadania de Manresa a acostar-se dissabte al primer tram del Passeig a viure de prop la cursa.

Per a Alba Cortina, directora de l'escola Jeroni de Moragas, la cursa s'ha impulsat amb molta il·lusió, i ha destacat la col·laboració del CRTEA. "L'objectiu pel qual treballarem és que la propera cursa infantil que fem a Manresa la celebrem plegats, amb capacitats diverses, amb els suports i facilitats que siguin necessaris, però junts. La cursa infantil adaptada de Manresa és un primer pas cap a una cursa per a tots i totes".

Per la seva banda, Natàlia Ripollet, mare d'un dels infants participants, ha manifestat que aquesta cursa és una oportunitat per fer visibles els nens i nenes amb diversitat funcional. "Aquest dissabte al matí tindrem l'ocasió de veure'ls en positiu, de mostrar el seu gran potencial i de defensar que tots els nens i nenes tenen el mateix dret a gaudir d'activitats de lleure i d'esport", ha afegit.

L'acte començarà a 2/4 de 10 del matí i la primera cursa s'iniciarà mitja hora després, a partir de les 10 del matí. Els participants hauran de presentar-se al lloc de la prova deu minuts abans per poder rebre els dorsals i les instruccions adients. Els infants podran escollir si volen participar en una franja horària amb menys estímuls sonors. S'habilitarà un espai tranquil per garantir la comoditat dels participants durant l'activitat i es facilitaran serveis com lavabos adaptats.