El Centre Cultural del Casino de Manresa ja torna a ser més lúdic que mai. Ahir va recuperar la jornada de Tast de Jocs en què, durant tot el dia, tothom qui volgués podia passar i jugar als més de 400 jocs que el CAE de Manresa havia posat a disposició dels assistents.

Fins a 1.300 persones van acostar-s’hi, una xifra que l’organització assegura que és igual que les d’abans de la pandèmia. De totes les edats, però amb un predomini de les famílies i dels grups de jovent. Molts dels assistents van passar, també, per la CarcaZone, un espai dedicat únicament al joc Carcassonne, que es pot jugar d’una vintena de maneres diferents.

I per als més pacients i meticulosos també hi havia una sala de jocs d’habilitat per tal de practicar la precisió i l’equilibri entre peces, per exemple.