Prop de 500 alumnes de sis escoles diferents de Manresa participaran en el projecte “El Menú del Pelegrí”, impulsat per l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Educació, a partir del qual es presentarà a la figura d’Ignasi de Loiola i es faran tot un seguit de reflexions per potenciar entre l’alumnat l’alimentació saludable.

L’activitat es durà a terme durant les hores extraescolars del menjador i, amb l’ajuda d’un actor que el representarà, s’explicarà als infants qui va ser Ignasi de Loiola. A partir d’aquest personatge, es presentaran diversos aliments propis de l’època, i es parlarà de l’alimentació saludable, tot complementant-ho amb el menú del dinar.

Els centres que s’han sumat al projecte són l’escola Muntanya del Drac (29 de març), l’escola Oms i de Prat (el 4 d’abril), l’escola Bages (el 5 d’abril), l’escola l’Espill (el 6 de maig), l’escola la Renaixença (el 13 de maig) i el col·legi Ave Maria (el 20 de maig).

Un programa transversal

En commemoració a l’arribada fa 500 anys d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa, el projecte Manresa 2022 ha preparat un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir clicant aquí.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el patrocinador principal, i AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances Pujol com a patrocinadors globals del projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.