La degradació de l’antiga fàbrica dels Polvorers (situada a la carretera vella de Barcelona) avança dia a dia sense aturador malgrat estar registrada com a Bé Cultural d’Interès Local pel Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic i Paisatgístic.

Els propietaris, la Fundació Ibn Battuta, no ha fet cas fins ara dels requeriments i l’Ajuntament de Manresa ha presentat ara un de nou per reclamar una inversió urgent de 107.000 euros.

Donat que es tracta d’un bé patrimonial que s’està degradant davant dels ulls de tothom, l’Ajuntament va encarregar un projecte extern que indiqués les accions mínimes per salvar l’edifici. I aquestes accions mínimes es van pressupostar en 107.000 euros.

En aquest punt, l’Ajuntament té dues possibilitats: fer les obres subsidiàriament i després fer que les paguin els amos o fer avançar al propietari els 107.000 euros i fer les obres.

En aquest cas, tenint l’experiència del no pagament de les primeres multes imposades i de l’estat de l’immoble, s’ha optat per la segona opció. Ja s’ha fet el tràmit per demanar-los els diners, que està en curs.

En paral·lel, com que hi havia alguna actuació que no podia esperar, es va declarar emergent la contractació dels treballs de tapiat de tots els accessos als dos edificis, bloc d’habitatges i caseta de guarda en l’àmbit de la planta baixa i planta primera del Grup Els Polvorers, s/n. Es fa per la situació de perill actual que presenten les construccions que són més a prop de la carretera. El cost és de 5.765,89 euros.

L’Ajuntament ha executat l’actuació de manera subsidiària i després se’ls passarà el rescabalament als propietaris.

Requerit per aquest diari, l’equip de govern d’ERC i JxM assegura que «l’Ajuntament està seguint el procediment legal establert. I està vetllant i insistint perquè la propietat no desatengui les seves obligacions».

Pel que fa al suggeriment de la propietat de cedir la fàbrica a l’Ajuntament, el govern municipal assegura que «la propietat no ha fet mai el pas formal de demanar-ho».

En tot cas, com ja es va explicar el 2019, l’Ajuntament recorda que la cessió de l’antiga fàbrica «implicaria una inversió milionària per part de l’Ajuntament». L’equip de govern ha volgut recordar, també, «que la responsabilitat respecte de l’edifici és de la propietat».

Des del febrer del 2016 és propietat de la Fundació Ibn Battuta, presidida per l’exdiputat del PSC Mohammed Chaib. Ell mateix va assegurar a Regió7 (vegeu diari del 27-8-2019) que «la idea és fer-ne la cessió a l’Ajuntament», atès que no han trobat el finançament per rehabilitar-la i fer-hi realitat «un centre social d’inserció laboral per a joves».