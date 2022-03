Manresa va acollir, fa 43 anys, la primera assemblea de les Associacions de Veïns de Catalunya. Aquest dissabte ho tornarà a fer. El moviment veïnal català celebrarà, en aquesta ocasió, la seva 37a assemblea amb el lema «Transformem barris. Transformem vides». A l’ordre del dia hi ha l’aprovació del full de ruta de l’entitat per aquest 2022 i també del codi ètic del que ara s’anomena Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAVC.

«Transformem barris. Transformem vides», lliga amb el projecte Manresa 2022 que té com a lema «Transforma». D’aquí que la confederació hagi escollit la capital del Bages per reunir-se, segons el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Toni Erro. És previst que hi participin una vuitantena de persones.

L’assemblea se celebrarà a partir de 2/4 de 10 del matí a l’auditori de la Plana de l’Om. L’obertura anirà a càrrec del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Toni Erro, i del president de la CONFAVC, Jordi Giró. També hi participaran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech.

El context és ben diferent de la que es va celebrar fa 43 anys. Aleshores feia tan sols 8 mesos que els ajuntaments van ser escollits democràticament per primera vegada després de la dictadura franquista, i les associacions de veïns havien de debatre el futur del moviment associatiu. Es va donar el cas que molts dirigents veïnals van fer el salt a la política, i això va generar i això va generar un impasse a les entitats veïnals.

Assemblea i festa

La primera assemblea de les Associacions de Veïns de Catalunya es va celebrar el diumenge 2 de desembre del 1979 i va estar organitzada per les associacions de Manresa. Hi van participar un miler de delegats de 234 entitats veïnals de 74 municipis diferents. Es va dur a terme a l’institut Lluís de Peguera, al col·legi Bages i també a la pista Castell, que a més a més de la trobada final per presentar les conclusions també va acollir un sonat final de festa. Hi van intervenir Joan Isaac, el cantautor uruguaià Quintín Cabrera, Ovidi Montllor, Sisa, Gato Pérez, Moto Clua i Rocky Muntanyola, nom artístic que utilitzava el qui es considera un dels pares del pop-rock català, Jordi Batiste. Formaven part de l’entitat Foment de l’Autor que es va adherir a la trobada veïnal. El 1999, Manresa va acollir la 14a assemblea amb el lema «nous reptes, noves respostes».