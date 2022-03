Una persona va morir per covid als centres assistencials de Manresa la darrera setmana, durant la qual els ingressats han passat de setze a divuit, un dels quals es troba a l'UCI.

A data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:

Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 12 (1 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 412

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.592.

A l'Hospital de Sant Andreu, a data d’avui hi ha 6 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19. Des de dimarts passat hi ha hagut 1 ingrés, 2 altes i cap persona ha mort.

Dimarts passat, dia 22 de març, hi havia 7 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: