El casal d’avis del carrer Circumval·lació de Manresa deixarà de ser un espai exclusiu per a gent gran i es convertirà en un centre comunitari on s’hi faran activitats de tota mena i per a totes les edats. Actualment depèn del departament de Drets Socials de la Generalitat, que acaba d’aprovar un decret per reconvertir aquesta mena de serveis en el que en diuen equipaments cívics i comunitaris.

El Casal de la Gent Gran de Manresa es va inaugurar el 1983 i està destinat a oferir serveis i activitats de caire cívic i social a les persones grans amb la finalitat de promoure’n el benestar i la seva participació com a membres actius de la societat.

Les activitats les organitza el propi casal i també l’Associació Viure i Conviure, que hi té la seva seu i que compta amb 7.000 socis, dels quals uns 2.000 participen en les activitats que hi organitza. Es va crear quan es va posar en marxa l’equipament a instàncies de la pròpia Generalitat per dinamitzar el centre. «És el que hem estat fent fins ara», ha explicat a Regió7 el president de l’associació, Josep Maria Sarri.

«El Casal fa prop de 40 anys que funciona per a la gent gran. Creiem que el canvi causarà problemes», ha augurat Sarri. Ha afirmat que si es volen fer activitats de tota mena i per a tothom, se n’hauran de deixar de fer per a la gent gran «i és una llàstia que es perdi aquest espai després de tants anys».

Els canvis es van abordar en una assemblea que l’entitat va celebrar recentment i que va reunir 160 persones. Es va haver de dur a terme a la sala d’actes de l’edifici dels sindicats perquè no hi cabien al casal.

Els canvis no s’introduiran fins a finals d’any. L’activitat al casal es manté, de moment, igual que sempre. És obert de dilluns a diumenge matí i tarda, i hi ha serveis de cafeteria, menjador amb reserva prèvia i també podologia. A més a més es porten a terme classes d’activitat física com gimnàstica o ioga; escèniques i musicals com cant coral, teatre o balls de saló; artístiques i manuals; noves tecnologies com aprendre a fer servir mòbils i tauletes; de creixement personal i també classes, xerrades i i tallers culturals.

Si Viure i Conviure vol mantenir tota aquesta activitat s’haurà de plantejar buscar altres espais a Manresa. «Ens haurem de buscar la vida. No podem navegar contra corrent».

Els canvis, però, s’han d’acabar de concretar. Hi ha d’haver un nou reglament intern i un nou model de gestió. La voluntat de Drets Socials és que aquests equipaments siguin un espai obert, de convivència intergeneracional i que contribueixi a les iniciatives que les entitats i les institucions duguin a terme en l’àmbit del treball per a la comunitat.