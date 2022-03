Al carrer de les Escodines hi ha una jardinera de grans dimensions on no s’hi veu cap vegetació. Un veí del barri fa notar que l’únic que s’aconseguirà, si no és que hi posen alguna planta o flor, serà que els fumadors la facin servir com un cendrer immens. Si és així, no ajudarà massa a embellir el barri. Més aviat tot el contrari.