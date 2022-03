Catorze de les dinou entitats veïnals que estan federades van assistir a la 37a assemblea general de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM). Entre els temes que van voler tractar els representants veïnals que no formaven part de l’ordre del dia van destacar l’interès per saber com s’aplicarà l’obligació que Manresa disposi d’una zona de trànsit rodat exclosa per als vehicles més contaminants i el de la inseguretat al carrer.

Entre d’altres, a l’assemblea, celebrada a la sala d’actes Casal de les Escodines, es van aprovar els representants de la federació als diferents consells municipals, consells de districte, a Fòrum i a Aigües de Manresa i el Pla estratègic per al 2022. Igualment, les associacions assistents van estar d’acord amb pagar la quota d’estar federades a la FAVM i que aquesta, al seu torn, la pagui a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), de manera que totes hi quedaran federades, mentre que fins ara només ho estava la FAVM i cinc o sis entitats soltes, que li pagaven una quota a part. Amb el canvi, amb una sola quota, que no pujarà de preu, ho estaran totes.

El de les Zones de Baixes Emissions -la restricció de circulació de vehicles antics contaminants-, que el mes passat es va saber que s’estendran a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants al 2025, entre els quals hi ha Manresa, és un tema que va generar debat perquè, hores d’ara, el teixit veïnal desconeix com s’aplicarà. Pel que fa a la inseguretat al carrer, es va constatar que continua preocupant, tot i que no sigui amb la intensitat de mesos enrere. Mentre que l’any passat tots els barris se’n queixaven, ara ho fan principalment els del nucli històric i algun de la perifèria. A l’assemblea es va valorar que és un tema que es vol continuar vetllant.

Més col·laboració

Tampoc no estava a l’ordre del dia i va sorgir en el torn final d’intervencions la participació interna a la federació i a les entitats veïnals, en el sentit que hi hagi més col·laboració amb altres moviments i col·lectius socials que, alhora, pot ser una manera de facilitar l’entrada de gent nova a les juntes veïnals, de la qual no van sobrades i que és bàsica a l’hora de garantir el relleu generacional.

Entre els temes que es van tractar i que sí que estaven a l’ordre del dia hi ha el de la cooperativa de defuncions en la qual ja fa prop de tres anys que treballa la federació amb la idea que aixoplugui el màxim de les vocalies d’enterraments que gestionen actualment les diferents associacions de veïns de la ciutat. Actualment n’hi ha 16 d’actives. Tot i que d’entrada, es planteja com una cooperativa local, la federació no descarta que en un futur s’obri a la comarca.

Es va parlar de fer uns barris més inclusius pel que fa al tema del gènere, de l’emergència climàtica i de demandes socials com la reclamació d’una tracte digne a la gent gran i de serveis com els cursos de català per a persones nouvingudes (90 el 2021) i del punt d’assessorament energètic per a famílies i persones amb problemes per pagar les factures de la llum, el gas i l’aigua, que atén els dimarts, de 5 a 7 de la tarda.

Es va insistir en la importància de donar més visibilitat a la feina que es fa des de les associacions de veïns que, després del parèntesi forçat per la pandèmia, enguany tornaran a posar parada per Sant Jordi i estan pendents de confirmar si van a l’ExpoBages.

La FAVM la presideix Antoni Erro, que el desembre passat va renovar el càrrec per ser al capdavant quatre anys més.