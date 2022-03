L’Ajuntament de Manresa ha penjat al balcó de l’edifici consistorial la bandera trans (blava, rosa i blanca, dissenyada per Mónica Helms) per commemorar el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, que se celebra cada 31 de març amb l’objectiu de sensibilitzar contra la discriminació d’aquest col·lectiu de persones.

En la penjada de la bandera, hi ha assistit l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i representants dels grups municipals d’ERC, Montserrat Clotet Masana; Junts per Manresa, Núria Masgrau Fontanet; PSC, Joaquim García Comas; i Fem Manresa, Jordi Trapé Úbeda.

La festivitat va ser creada per l'activista transgènere de Míchigan, Rachel Crandall, el 2009 per recordar que les persones trans continuen sent les més desconegudes dins de la comunitat LGTBI+, resultant ser les més vulnerables a la discriminació.

La decisió de penjar al balcó la bandera trans cada 31 de març va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals al Ple de l’Ajuntament de Manresa celebrat el 21 d’octubre de 2021 “en record de totes les lluitadores del fet trans, del passat, del present i del futur en commemoració al dia internacional de la visibilitat trans".