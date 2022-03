El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte que el Departament de Salut empeny a les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès ha realitzat 5.216 colonoscòpies, ha detectat 3.012 persones amb pòlips de risc que podrien haver progressat cap a malignes i diagnosticat 227 càncers colorectals. Un 73,5% dels quals en estadis inicials i per tant amb més possibilitats de curació. El cribratge el gestiona la Fundació Althaia.

Són algunes de les dades més destacades des que es va posar en marxa aquest programa de prevenció de la malaltia, el gener de l’any 2016, i que segons Salut evidencien la importància de participar en aquest servei que es dirigeix a tota la població d’entre 50 i 69 anys.

Aquest 2022 ha començat una nova ronda de cribratges. Duren dos anys fins arribar a tota la població diana de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, unes 62.000 persones. Ha començat per Manresa. Reben una carta a casa que els convida a recollir una mostra de femta amb material que es facilita, i que s’ha de dur a una farmàcia. No és, per tant, una prova invasiva. Té l’objectiu de detectar sang a la femta, un dels senyals d'alarma.

La participació al programa és voluntària, però en una compareixença de premsa que s’ha celebrat aquest dijous amb motiu del Dia comntra el càncer de còlon, la delegada de Salut a la Regió Sanitària Central, Imma Cervós, ha destacat la importància de fer prevenció, a més a més de tenir uns hàbits saludables. El cribratge és una mesura clau per reduir el risc de patir càncer i, en cas que s’hagi començat a desenvolupar, per detectar-lo el més aviat possible, quan les persones no tenen símptomes, fet que permet que els tractaments siguin més efectius.

A la presentació de la nova ronda de cribratges també hi ha assistit la Directora Assistencial i cap del Servei d’Oncologia d’Althaia, Montserrat Domènech, que ha ressaltat la importància de detectar la malaltia en estadis molt inicials. El de còlon és el més diagnosticat si es tenen en compte homes i dones en conjunt. L’any 2018, Althaia en va diagnosticar 214 casos. Si la malaltia està localitzada, la supervivència és del 90 %. Del 70 % si s’ha disseminat a l’entorn del tumor inicial.

També han participar a la presentació la coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer, Anna Arnau i la infermera gestora de casos, Nàdia Ascón.

Aranau ha explicat que la participació a la primera, segona i tercera ronda ha estat del 53,3 % de la població citada; el 55 % i el 56 % respectivament. Segons les guies europees, una taxa del 45 % és acceptable, encara que «l’óptim seria arribar a un 65 %».

En el cas que la prova surti negativa s’envia una carta comunicant el resultat. Si és positiva la infermera gestora de casos, ern aquest cas Nàdia Ascón, es posa en contacte amb la persona i fa una primera visita. "Comença un acompanyament", ha assegurat. Generalment s’indica una colonoscòpia. Un 30 % d’aquestes donen negatiu; en un 60 % de casos es detecten pòlips que s’extreuen, i en un 4 % hi ha càncer.

És el que li va passar a Marcel·la Sarró. Infermera jubilada de 68 anys, el 2016 li van detectar un càncer de còlon gràcies al cribratge. «Em va costar una mica de fer. Pot ser perquè presentia alguna cosa». Tres dies després la trucaven per concertar una cita amb infermeria. La colonoscòpia va confirmar que hi havia tumor. La van operar i en ser en un estadi inicial no va haver de fer tractament. Ara fa un mes li han donat l’alta definitiva.