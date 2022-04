«Als 10 o 11 anys em vaig adonar que era especialment singular», explica Patrícia Caballero. Ara en té 65. Caballero és una dona transgènere. Va néixer amb el cos d’un home, el Pere, però «soc una dona que reafirma la seva condició de dona sense haver de passar per cirurgia de reassignació o hormones. Reivindico la meva condició de dona», insisteix. «No he sabut qui era fins que no em vaig trobar amb persones igual que jo». Fa 8 anys que ho visibilitza. S’ha canviat la documentació i és activista. Caballero és de Bagà. Durant 11 anys va ser regidora a l’Ajuntament.

La T de LGTBI pot ser de transgènere, transsexual o travesti, aclareix. Ella és transgènere. Un transsexual «és la persona que va unes passes més endavant. És la que acaba fent la reassignació de sexe amb medicació. El travesti és la persona que simplement es posa roba del sexe contrari en la intimitat o públicament per diferents motius: plaer, perquè se sent a gust...». Explica que «fins que no em vaig trobar amb altres persones com jo, no em vaig adonar del que realment em passava. En molts moments de la meva vida creia que estava malalta».

Una carta d’agraïment a la Fundació Althaia pel tracte que li van dispensar va fer que l’entitat sanitària pensés en ella per participar en la formació de professionals en l’atenció a la diversitat. «Jo penso que els col·lectius LGTBI també tenim certa responsabilitat amb aquest feed back que hem de crear amb les persones que ens presten atenció, sigui mèdica, social, de l’Administració o les entitats».

"Hem vingut a ocupar l’espai que ens toca, és igual que siguem un col·lectiu majoritari o minoritari; primer de tot som persones"

En aquest cas en particular, «amb tota la cordialitat i empatia vaig demanar els professionals sanitaris que els hi estaria agraïda si em tractessin en femení. Automàticament vaig notar un canvi de xip en el 100% dels casos. Va desaparèixer el jo masculí i va entrar el jo femení».

Assegura que «jo sempre, d’entrada, espero que em tractin bé perquè és com jo tracto als altres». No sempre és així. Sobretot per «desconeixement», comenta. «També moltes vegades per por». Assegura que «hi ha persones que canvien el xip fàcilment, n’hi ha que no, i hi ha un col·lectiu petit que ho fa molt difícil». Caballero no ha patit directament violència física, però sí de paraula, «més d’una vegada. I també violència gestual i de mirades. Som unes persones que hem vingut a ocupar l’espai que ens toca, és igual que siguem un col·lectiu majoritari o minoritari. Primer de tot som persones», afirma.