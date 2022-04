L’Ajuntament va penjar ahir, per primer cop, al balcó de l’edifici consistorial la bandera trans. Hi havia l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i representants dels grups municipals d’ERC, Montserrat Clotet Masana; Junts per Manresa, Núria Masgrau Fontanet; PSC, Joaquim García Comas; i de Fem Manresa, Jordi Trapé Úbeda. És fruit d’una decisió aprovada per unanimitat al ple del 21 d’octubre del 2021.