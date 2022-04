El Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central i el Centre Cultural el Casino van portar ahir a Manresa l’exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena per parlar sobre els valors fonamentals de la democràcia, dins del cicle Pessics de Saviesa. I Carmena va aprofitar per deixar clar que als seus 78 anys es troba en perfecta forma i que no es cansarà de defensar la necessitat de «cuidar la democràcia» i fer-la evolucionar.

La cofundadora de Jutges per a la Democràcia va dir sense embuts que «el Senat no serveix per a res», que les «lleis es fan per pulsions partidistes» i que resulta imprescindible una reforma profunda del poder legislatiu, també del judicial. Va lamentar que en l’actualitat «es continuïn fent les lleis com fa 5.000 anys» i que, tot plegat, tingui la democràcia espanyola afectada de raquitisme per manca de cura. Va recordar que una democràcia «afeblida» és més propensa a ser atacada per tota mena de virus i un d’ells és que fa massa temps que «mentir en política no té cap transcendència».

Va plantejar que hi ha un problema d’estructures per poder fer millor les coses, però solucionar-lo implica superar el maniqueisme del partidisme i posar de veritat en el centre les necessitats de les persones. La recepta que va esbossar en l’acte passa perquè els ciutadans entenguin que la democràcia és una flor que és seva i que no poden delegar totalment en els polítics que la reguin.