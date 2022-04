Avui s’ha celebrat la 37a Assemblea de les Associacions Veïnals de Catalunya a Manresa, que ha tingut com a plat fort l’aprovació d’un Codi Ètic que ha de marcar les pautes de conducta i els valors de les 450 entitats del moviment veïnal català associades a la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).

Aquest Codi Ètic, que s’ha aprovat per unanimitat i que ha estat treballat i consensuat durant dos anys amb les federacions sòcies, conté dues parts: el Llibre primer exposa els valors que l’entitat i les AV i federacions sòcies haurien de tenir, però també diferencia els valors de les persones membres, els valors que han d’articular les relacions amb altres associacions, amb les administracions públiques, amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i l’organització i la seva governança. En el Llibre segon s’indiquen les pautes de conducta coherents amb aquests valors.

“Les AV tenim valors que vénen implícits en l'ADN del moviment veïnal i altres valors actuals, que no són els de fa 40 anys, però els hem de promoure d'una manera proactiva, hem de saber què fem perquè aquest valors siguin veritat en la nostra pràctica”, ha explicat Fernando Pindado, coautor del Codi Ètic -i expert internacional en participació ciutadana- juntament amb el sociòleg Pep Martí.

Com ha destacat Pindado en el plenari, la Junta de la CONFAVC haurà de revisar com s'aplicarà aquest Codi Ètic en el dia dia de les AV i federacions i en la manera d'actuar de la Confederació, i si caldrà una proposta o no de reforma estatuària, ara que ja s'ha aprovat.

L’agenda feminista pren força

De l’assemblea d’enguany també cal destacar-ne l’aposta en el Pla de Treball del 2022 per treballar d’una manera transversal i urgent l’agenda feminista a les entitats veïnals i als barris a través de dues vies: d’un grup de treball de dones activistes veïnals que tiren endavant espais de debat i divulgació a les entitats sòcies de manera transversal, i del projecte Barris Violetes, que ha rebut una subvenció del Govern central i que promourà actuacions entorn de l’urbanisme amb perspectiva de gènere, la socialització de les cures i la participació de les dones a 18 barris de 8 municipis de tot Catalunya, amb l’horitzó que els nuclis adherits al projecte segueixen treballant aquests i altres temes en el futur.

Xarxa Veïnal de la diversitat

La Federació d’Associacions Veïnals de Badalona ha presentat una resolució demanant que la CONFAVC lideri, amb les entitats veïnals implicades des de Barcelona a Malgrat de Mar, el trasllat de la línia ferroviària de Rodalies a l’interior, juntament amb altres entitats i ajuntaments “disposades a consensuar acords sobre la base del bé comú, el respecte del medi ambient i fent seguiment dels processos per evitar l’especulació urbanística". També la federació de Badalona i la de Terrassa han presentat una altra resolució sobre com incloure de manera urgent les necessitats dels veïns i veïnes amb diversitat funcional: “Cal que la CONFAVC, com a entitat que aglutina del moviment veïnal representatiu i independent de Catalunya, es comprometi a ser el motor de canvi davant d'aquesta situació de marginalitat de la diversitat i per això es proposa que es tingui en consideració aquesta resolució impulsant la Xarxa Veïnal de la diversitat, per col·laborar des del moviment veïnal a posar remei a aquesta situació amb pressa, unificant esforços per consensuar les millors solucions possibles en cada cas des del respecte per la diversitat”.

Ambdues propostes han estat aprovades per les persones representants.

Autocrítica i mirada retrospectiva del moviment veïnal

L’assemblea s’ha iniciat amb les paraules de Toni Erro, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que ha fet una crítica a la gestió política de la pandèmia, però també una autocrítica al moviment veïnal actual: “Malgrat tot estem aquí: malgrat les guerres, les crisis que ha patit i pateix gairebé de forma permanent el moviment veïnal des dels seus inicis, de tot tipus, internes -per la manca de relleu, per les diferències de projectes, per les lluites d'egos i les mandres- i també provocades des de fora, des d'inacabables tràmits burocràtics, judicalitzant l'activisme, amb intents d'ignorar les entitats veïnals, o tot el contrari, pretenent ofegar-les a reunions en un intent de blanquejar la participació. Winston Churchil -polític i escriptor- va dir que les crítiques no són agradables, però si que són necessàries". Ha acabat el seu discurs referint-se a les assemblees veïnals que reunien centenars d'activistes els anys 70. “El que sí que podem dir ben alt i clar és que estem convençudament organitzats", ha reblat.

Esment a la residència del Xup

Jordi Giró, president de la CONFAVC, ha destacat la importància del retrobament presencial després de dos anys d'assemblees i trobades virtuals a causa de la pandèmia i dels confinaments, recordant també la primera i històrica assemblea del 1979 a Manresa -fa 43 anys-, en què el moviment veïnal català es va reunir per primera vegada en una assemblea amb 1.239 de delegats i delegades. Giró també ha recordat reivindicacions que encara estan vigents, com la construcció a Manresa de la residència pública del Xup. "Els anys passen però moltes reivindicacions perduren", ha recordat.

Per la seva part, la directora general d'Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech, ha destacat que “la feina de les AV és essencial pel benestar dels barris, i que el vostre lema, Transformem barris. Transformeu vides, és el que realment feu i és un lema totalment de l'acció comunitària". Ha recordat que en els fons Next Generation a Catalunya hi ha destinats 480 milions d'euros en tres programes de subvencions dels quals el 40% seran per rehabilitar barris.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, també s'ha referit al lema de la trobada veïnal, destacant que és cert que “la transformació és fonamental per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans” i ha celebrat que el nou Codi Ètic es conegui a partir d'ara com els acords de Manresa recordant la nostra ciutat".

La primera i històrica assemblea també es va fer a Manresa

Fa 43 anys Manresa va acollir la primera i històrica Assemblea de les AV de tot Catalunya (el 1979) amb la participació d’un miler de persones delegades de 234 entitats veïnals de 74 municipis de tot Catalunya. A més a més de la feina feta, es va cloure amb un acte artístic protagonitzat per persones rellevants de l’escenari cultural i polític de la transició, com Josep Benet, Ovidi Motllor, Sisa, Joan Issac, Gato Pérez, el cantant uruguaià Quintín Cabrera i el grup Rock Muntanyola, nom artístic de Jordi Batiste. Aquests artistes formaven part de l’entitat Foment de l’Autor, que es va adherir a aquesta gran trobada veïnal, quan encara ni estava constituïda la CONFAVC, que es va fundar el 1988 amb l’anhel d’aglutinar el moviment veïnal català.

La capital del Bages també va acollir el 1999 la 14a assemblea amb el lema Nous reptes, noves respostes, i el 1990, una jornada de debat sobre serveis i mutualitats a les AV.

A la fotografia inferior, José Luis Conejero, de l'AV de Sant Joan de Montcada i Reixac, i Víctor Feliu, de l'Associació de Veïns Saldes-Plaça Catalunya de Manresa. Ambdós activistes veïnals van ser presents en la 1a assemblea històrica del 1979 i, 43 anys després, ha estat també a la d'avui.