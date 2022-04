Un miler de persones participaran demà a la Marxa del Pelegrí, que passa per una part del Camí Ignasià. Ahir hi havia 985 inscrits, i tan sols quedaven places per a un dels tres circuits programats: una ruta circular per l’Anella Verda. En l’edició d’enguany, la setena, hi havia 300 places més. Hi ha tres modalitats. La que comença a Montserrat i acaba a Manresa, de 26 quilòmetres; la de Montserrat a Sant Cristòfol de Castellbell; i la ruta per l’Anella Verda.