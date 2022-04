El punt més important que es va tractar durant l’assemblea de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, celebrada ahir a l’auditori de la Plana de l’Om, va ser l’aprovació del primer codi ètic de tot el moviment veïnal català.

És un document amb l’ambició que, segons el president de la Confederació, Jordi Giró, acabi sent un codi ètic vàlid per a tot el moviment associatiu de Catalunya. És per això que, durant el seu parlament, es va referir a aquest conjunt d’acords com els «Acords de Manresa del 2022», com a punt de partida i de reflexió.

El codi ètic inclou, per exemple, el Llibre Primer, que es configura a l’entorn de quatre apartats, tots ells relacionats amb els valors: de l’associació; de les persones que en formen part; de les relacions de l’associació (aquest, amb tres grans blocs: amb altres associacions, amb les administracions i amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials) i de l’organització per aconseguir les finalitats.

Cadascun d’ells inclou diversos valors: comunitat, democràcia, feminisme, lideratge, altruisme, confiança, col·laboració, lleialtat i respecte, entre d’altres.

Des de la confederació entenen el concepte de valor com la «qualitat apreciable que s’assignen a determinades situacions, accions o persones». D’aquesta manera, «és el sistema de valors de cada individu o de cada grup qui orienta les finalitats de la seva activitat, i amb això, la direcció de la seva conducta».

És a partir d’aquesta definició, doncs, que es va elaborar la idea de crear aquest codi ètic, les bases del qual estan marcades en les diverses vessants dels valors socials. Així, el document aprovat ahir explica que «necessitem dotar-nos, de forma conjunta i debatuda, d’un conjunt de valors que ens identifiquin i que fins i tot es pugui compartir amb altre tipus d’associacions».

Pel que fa al Llibre Segon, s’hi indiquen les pautes de conducta que són coherents amb aquests valors.

Després de repassar els punts del codi ètic, aquest es va aprovar per unanimitat en la darrera part de l’assemblea. Van destacar les paraules de Fernando Pindado, coautor del Codi Ètic –i expert internacional en participació ciutadana– juntament amb el sociòleg Pep Martí: «Les associacions veïnals tenim valors que venen implícits en l’ADN d’aquest moviment, i altres valors actuals, que no són els de fa 40 anys, però els hem de promoure d’una manera proactiva, hem de saber què fem perquè aquests valors siguin veritat en la nostra pràctica».

La junta de la CONFAVC haurà de revisar com s’aplicarà en el dia a dia de les associacions veïnals i federacions i en el mateix actuar de la Confederació, i si caldrà una proposta o no de reforma estatuària, ara que ja s’ha aprovat.