L’Associació Cultural Recreativa Armats va tornar, ahir, als carrers de Manresa per celebrar el 20è aniversari de la recuperació de l’entitat. Una commemoració prevista, inicialment, per al 2020, però que es va veure estroncada per la pandèmia. I no ha estat fins dos anys més tard que s’ha pogut recuperar, després de fer un segon ajornament l’abril del 2021.

L’edició d’enguany, doncs, va ser especial per doble motiu: el primer, perquè va recuperar la normalitat prèvia a la pandèmia, i el segon, perquè va comptar amb la presència d’una entitat representant de cada província. Així doncs, els Armats de Constantí representaven Tarragona, Girona va portar els Armats de Banyoles; de Lleida, hi havia els de Bellpuig i, finalment, Barcelona va ser representada per Sant Vicenç de Castellet, Castellterçol i Manresa. A més a més, també s’hi va convidar els de Vila-real. Entre tots (armats i manaies) hi havia 260 persones. Després de fer tot el recorregut, que va començar a les 11 a l’institut Lluís de Peguera i va acabar a 2/4 d’1 a la plaça de Sant Domènec, es va fer un minut de silenci en record, en primer lloc, d’Òscar Atance, membre de l’entitat de Constantí, que va morir a l’accident de la petroquímica l’any 2020. I en segon lloc, de Josep Anton Cruz i Artur Blaya, que havien estat senador i governador, respectivament, dels Armats de Manresa. Manel Ortiz, president de l’entitat manresana, deia que «va ser més emotiu perquè van poder venir les famílies d’aquestes persones i els vam poder donar el condol com calia». A continuació, els diversos grups assistents van fer les evolucions que, segons Ortiz, «van ser molt especials, perquè comptàvem amb la Unió Musical del Bages i vam poder tocar músiques molt més completes». Un exemple va ser la música de Ben-Hur, que va sonar amb l’entrada dels Armats manresans a la plaça. Les primeres dones armades L’edició d’enguany també es va caracteritzar per ser la primera a tenir dues dones entre els Armats de Manresa. Eren Asce Tur i María José Barbero. Aquesta és una fita que s’havia previst per al 2020, però que també es va haver d’ajornar fins a enguany. Cap a les 2 del migdia acabava la commemoració amb el lliurament d’uns obsequis de celebració del 20è aniversari. «És una figura que representa els Armats antics de Manresa», deia Ortiz. De fet, les primeres desfilades a la ciutat estan documentades en data del 1704. En record i homenatge a ells, Ramon Oms va elaborar una primera figura, que ahir Ortiz i altres antics presidents de l’entitat van lliurar a Anna Crespo, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. Però també es van crear unes rèpliques de mides més petites per lliurar a cada entitat participant en l’acte d’ahir. Aquestes, al seu torn, també van voler obsequiar els Armats de Manresa amb motiu de felicitació i agraïment.