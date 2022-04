Els Tirallongues han actuat aquest diumenge a Santa Coloma de Gramenet en el segon desplaçament de la temporada, juntament amb la colla local dels Laietans de Gramenet i la colla dels Castellers del Foix de Cubelles. Els manresans van sortir amb un pilar de quatre d'entrada, un 4 de 6 a primera ronda de castells, un 2 de 6 a segona ronda, un 3 de 6 amb agulla a última ronda, i un pilar de 4 de sortida. A segona ronda es va estrenar la primera torre de la temporada, concretament un 2 de 6, una estructura que es va mostrar molt sòlida i molt segura en tot moment.

Els manresans ja preparen la propera actuació, que tindrà lloc el dia 10 d'abril a les 12 del migdia a la plaça de Sant Domènec de Manresa amb motiu de la Diada de Rams, juntament amb els Castellers del Riberal, Margeners de Guissona i la Jove de Barcelona. Després d'unes jornades amb una bona progressió i amb unes molt bones sensacions, els Tirallongues anuncien el pas per als castells de set. Aquest serà l'objectiu per aquesta propera actuació a casa, si els últims assajos ho permeten.

A Santa Coloma de Gramenet la colla local dels Laietans de Gramenet van sortir amb un pilar de quatre, van continuar la diada amb dos intents d'un 3 de 6, i un intent del 4 de 6 a última ronda de castells. Van finalitzar la seva diada amb un pilar de 4.

Per part dels Castellers del Foix de Cubelles van mostrar un pilar de 4 d'entrada, un 3 de 5 a primera ronda, un 4 de 5, i un 2 de 5 a última. Van acabar amb dos pilars de quatre. La colla del Garraf va actuar per primera vegada fora de casa des de la fundació de l'entitat, aquest any.